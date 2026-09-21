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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۹

تشدید نظارت بر ناوگان حمل مواد خطرناک در یزد

تشدید نظارت بر ناوگان حمل مواد خطرناک در یزد

یزد- مدیرکل مدیریت بحران استان یزد از تشدید نظارت و پایش ایمنی ناوگان جاده‌ای حامل مواد خطرناک و سوختی و برگزاری دوره‌ای مانورهای مشترک امدادی برای ارتقای آمادگی نیروهای عملیاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی، در نشست هماهنگی پیشگیری از حوادث و مدیریت امدادرسانی به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک اظهار کرد: با توجه به حساسیت و پیامدهای احتمالی حوادث مرتبط با حمل این مواد، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل و آموزش تخصصی عوامل مرتبط باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، انتظامی و به‌ویژه تیم‌های امداد و نجات و پلیس راه نقش مهمی در کاهش تبعات حوادث احتمالی دارد و باید تقویت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین بر ضرورت آموزش تخصصی نیروهای عملیاتی، متصدیان مربوطه و رانندگان ناوگان حمل مواد خطرناک تأکید کرد.

در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های امدادی، انتظامی و مرتبط برگزار شد، آمار و نقاط حادثه‌خیز حمل مواد خطرناک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد مانورهای مشترک امدادی به‌صورت دوره‌ای برگزار و کمیته پیشگیری و مدیریت حوادث مرتبط با حمل مواد خطرناک در بخش صنعت تشکیل شود.

کد مطلب 6953411

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