تشدید نظارت بر ناوگان حمل مواد خطرناک در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی روابط عمومی استانداری یزد، احسان بالاکتفی، در نشست هماهنگی پیشگیری از حوادث و مدیریت امدادرسانی به وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک اظهار کرد: با توجه به حساسیت و پیامدهای احتمالی حوادث مرتبط با حمل این مواد، نظارت بر ناوگان حمل‌ونقل و آموزش تخصصی عوامل مرتبط باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی افزود: هماهنگی میان دستگاه‌های امدادی، انتظامی و به‌ویژه تیم‌های امداد و نجات و پلیس راه نقش مهمی در کاهش تبعات حوادث احتمالی دارد و باید تقویت شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد همچنین بر ضرورت آموزش تخصصی نیروهای عملیاتی، متصدیان مربوطه و رانندگان ناوگان حمل مواد خطرناک تأکید کرد.

در این نشست که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های امدادی، انتظامی و مرتبط برگزار شد، آمار و نقاط حادثه‌خیز حمل مواد خطرناک مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مقرر شد مانورهای مشترک امدادی به‌صورت دوره‌ای برگزار و کمیته پیشگیری و مدیریت حوادث مرتبط با حمل مواد خطرناک در بخش صنعت تشکیل شود.