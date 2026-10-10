تأکید رایزن علمی ایران در منطقه شامات بر توسعه دیپلماسی علمی با عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، محمدجواد نجفی، رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای عربی منطقه شامات (مستقر در عراق)، در نخستین سفر کاری خود پس از انتصاب، از طریق فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف وارد این کشور شد و در بدو ورود، با سید سعید سیدین، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس این گزارش، بررسی ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی عراق، رسیدگی به مسائل دانشجویان عراقی شاغل به تحصیل در ایران و بررسی راهکارهای گسترش همکاری‌های دوجانبه میان مراکز علمی و دانشگاهی دو کشور، از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

نجفی در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته علمی و فرهنگی نجف اشرف، شناسایی و اولویت‌بندی مسائل دانشگاهی این استان را ضروری دانست و بر استفاده هدفمند از توانمندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران در جهت اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی، پژوهشی و فناورانه تأکید کرد.

وی افزود: پیگیری امور و مسائل دانشجویان عراقی، تسهیل ارتباط مستقیم دانشگاه‌های دو کشور، فعال‌سازی و اجرایی‌کردن تفاهم‌نامه‌های مشترک و بهره‌مندی از ظرفیت اساتید و نخبگان دانشگاهی، در اولویت برنامه‌های رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

در ادامه این دیدار، سید سعید سیدین، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف، با تأکید بر جایگاه ممتاز نجف در عرصه‌های دینی، علمی و فرهنگی، خواستار تقویت تعاملات دانشگاه‌های این استان با دانشگاه‌های ایران شد و از آمادگی کامل سرکنسولگری برای حمایت از برنامه‌های رایزنی علمی، تسهیل امور دانشگاهی و پیگیری مطالبات دانشجویان خبر داد.

گفتنی است این نشست با حضور وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف و جمعی از کارشناسان و مسئولان نمایندگی کشورمان برگزار شد.