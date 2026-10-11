لژیونر هندبال: با حضور در لیگ اسپانیا رویایم به واقعیت تبدیل شد

مهران رهنما، لژیونر اصفهانی هندبال کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اظهار کرد: با تیمی جوان‌ در مسابقات شرکت کردیم؛ البته چند بازیکن جوان تجربیات خوبی از بازی‌های جهانی و آسیایی داشتند.

وی افزود: طبیعتاً انتظار این بود که با توجه به ترکیب جدید، بتوانیم یک تیم منسجم و رقابتی و هماهنگ داشته باشیم و قدم به قدم بهتر شویم.

رهنما تصریح کرد: ما در بازی‌ها توانستیم کیفیت خوبی نشان دهیم؛ به نظرم حتی می توانستیم در بازی کویت و کره هم پیروز میدان باشیم والبته بازی با قطر.

ملی‌پوش هندبال گفت: ولی ورزش است و در زمان‌هایی اشتباهاتی داشتیم که باید آن‌ها را برطرف کنیم چون در چنین مسابقاتی باید کمترین اشتباهات را داشت.

وی ادامه داد: تا آخرین لحظه هم جنگیدیم اما در نهایت نتیجه‌ای که می‌خواستیم به دست نیامد؛ به نظرم وقتی یک تیم جوان می‌شود، باید کمی زمان و ثبات داشته باشد تا بازیکنان بتوانند در کنار هم تجربه کسب کنند ولی قطعا این جوانان می‌توانند نسل خیلی خوبی را رقم بزنند.

رهنما تصریح کرد: در کل تلاش زیادی برای گرفتن مدال کردیم و دوست داشتیم با یک مدال خوش رنگ مسابقات را به پایان برسانیم ولی متاسفانه نشد.

بازی با تیم‌های سطح اول اروپا تجربه ارزشمندی بود

لژیونر هندبال ایران در خصوص حضور در هندبال اروپا گفت: فصل گذشته برای من در Potaissa Turda در رومانی فصل متفاوتی بود و پر از تجربه های خوب و باارزش بود.

وی ادامه داد: این تیم از باشگاه‌های شناخته‌شده رومانی است و در کنار مسابقات لیگ تجربه حضور در رقابت‌های لیگ اروپا EHF را هم داشتیم؛ برای من بازی کردن در چنین فضایی از نظر تجربه خیلی ارزشمند بود و بازی کردن در مقابل تیم‌های سطح اول اروپا لذت بخش و عالی است.

رهنما با بیان این که از نظر تیمی ما فصل سختی داشتیم خاطرنشان کرد: در طول فصل با فراز و نشیب‌های مختلفی روبه‌رو شدیم؛ حضور در مسابقات اروپایی هم باعث شد مصدومیت‌های زیادی داشته باشیم.

لژیونر هندبال ادامه داد: در بازی‌های لیگ کمی به مشکل خوردیم ولی در پایان در رده پنجم لیگ را به پایان رساندیم و مجوز حضور در کاپ اروپا را بدست آوردیم.

وی در خصوص عملکرد شخصی خود گفت: فصل پر فراز و نشیبی بود؛ از بازی کردن در تایم‌های فراوان تا آسیب بدموقع و دوباره رسیدن به امادگی و بازی کردن.

رهنما افزود: اما فکر می‌کنم تجربه خیلی خوبی برای من بود بازی در رومانی و حضور در مسابقات اروپایی باعث شد از نظر فنی و تاکتیکی چیزهای زیادی یاد بگیرم و تجربه بیشتری از بازی در سطح بالای اروپا به دست بیاورم.

ملی‌پوش کشورمان گفت: امسال به اسپانیا آمدم و با تیم Villa de Aranda در لیگ ASOBAL بازی خواهم کرد؛ برای من حضور در اسپانیا یک قدم مهم در مسیر حرفه‌ای‌ام است چون این لیگ یکی از لیگ‌های معتبر هندبال اروپاست و مارکتینگ خیلی قوی دارد و یکی از هدف و آرزوهای من بازی کردن در اسپانیا بود.

رهنما در خصوص افتخاراتی که در تیم‌های اروپایی کسب کرده است، گفت: من‌ دو سال در لیگ رومانی بازی می‌کردم که یک نایب قهرمانی لیگ برتر، نایب قهرمانی جام حذفی و سومی سوپر کاپ رومانی با را با تیمم به دست آوردم.

هندبال ایران خارج از کشور ناشناخته نیست

ملی‌پوش کشورمان با بیان این که هندبال ایران خارج از کشور کاملاً ناشناخته نیست، خاطرنشان کرد: وقتی می‌گویی ایرانی هستی و هندبال بازی می‌کنی، معمولاً سابقه ایران در آسیا و حضور بازیکنان ایرانی در مسابقات بین‌المللی برایشان قابل توجه است.

وی افزود: فکر می‌کنم هندبال ایران هنوز نتوانسته به اندازه استعداد بازیکنانش از ظرفیت خود استفاده کند و لایق جایگاه خیلی بالاتری نسبت به الان است؛ چیزی که به نظرم نگاه مثبتی نسبت به بازیکن ایرانی ایجاد کرده ویژگی‌های فیزیکی و استعداد بازیکنان ماست.

رهنما ایجاد فرصت‌ برای بازیکنان را مهم برشمرد و ادامه داد: هرچه بازیکن بیشتر در مسابقات باکیفیت و در شرایط سخت مختلف بازی کند تجربه بیشتری به دست می‌آورد و سریع‌تر پیشرفت می‌کند.

لژیونر هندبال گفت: موضوع دیگری که در اروپا بیشتر دیده‌ام توجه به جزئیات است؛ برنامه‌ریزی تمرین، بدنسازی، ریکاوری، تغذیه و آنالیز مسابقات همه در یک سیستم در کنار هم انجام می‌شوند و باعث می‌شوند بازیکن در طول فصل آمادگی خودش را حفظ کند.

باید ارتباط بین رده‌های پایه باشگاه‌ها و تیم ملی را تقویت کنیم

وی با بیان این که اگر در ایران بتوانیم روی همین جزئیات بیشتر تمرکز کنیم و ارتباط بین رده‌های پایه باشگاه‌ها و تیم ملی را قوی‌تر کنیم اتفاق خیلی خوبی خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: اعتقاد دارم که هندبال ایران ظرفیت بالایی دارد، ما بازیکنان بااستعداد و از نظر فیزیکی توانمندی داریم که می‌توانیم بهترین سکو آسیا را کسب کنیم.

رهنما در خصوص همکاری با سرمربی تیم ملی گفت: کار با آقای کلاییچ برای من تجربه کاملا متفاوتی بود، هر مربی سبک و دیدگاه خودش را دارد و طبیعتاً وقتی یک کادر فنی جدید وارد تیم می‌شود تغییراتی هم در روش تمرین و بازی ایجاد می‌شود.

لژیونر هندبال گفت: من همیشه سعی کردم به عنوان بازیکن وظیفه خودم را انجام بدهم و با برنامه کادر فنی هماهنگ باشم و هر زمان که فرصت حضور در زمین داشتم بهترین عملکردم را با بالاترین تمرکزی که داشتم ارائه دهم.

وی گفت: در نهایت فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله این است که بازیکنان و مربی بتوانند ارتباط خوبی داشته باشند با یکدیگر و همه در یک مسیر برای موفقیت تیم حرکت کنند؛ امیدوارم هر اتفاقی که در آینده برای تیم ملی می‌افتد در جهت پیشرفت هندبال ایران باشد.