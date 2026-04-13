۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

آماده‌سازی ۴۵۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بوشهر

بوشهر- مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از آماده‌سازی ۴۵۰ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان صبح دوشنبه در بازدید از مرکز ۴۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن در شهر بوشهر اظهار کرد: عملیات اجرایی و آماده‌سازی این مرکز با اعتبار بیش از هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان انجام شده است.

وی با اشاره به پیشرفت ۹۵ درصدی بخش اول این پروژه بیان کرد: بخش های دوم تا ششم این طرح نیز به ترتیب دارای پیشرفت ۳۰، ۷۰، ۴۰، ۶۵ و ۶۵ درصد هستند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: با تکمیل مراحل آماده‌سازی زمین‌های ۴۵۰ هکتاری طرح نهضت ملی مسکن استان بوشهر زمینه ساخت واحدهای مسکونی برای متقاضیان فراهم خواهد شد.

کشوریان با اشاره به اهمیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از اولویت‌های دولت، افزود: آماده‌سازی این زمین‌ها نقش مهمی در تأمین مسکن متقاضیان و پاسخگویی به نیازهای جمعیتی استان دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط، موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرا هرچه سریع‌تر برطرف شود.

کد مطلب 6799993

