سقف تسهیلات نهضت ملی مسکن بوشهر به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان ظهر پنجشنبه در ششمین نشست شورای تأمین مسکن استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های پروژه‌های نهضت ملی مسکن، اظهار کرد: تأمین خدمات زیربنایی از جمله آب و برق، پیش‌نیاز بهره‌برداری از واحدهای مسکونی است و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید گزارش‌های دقیق و زمان‌بندی‌شده‌ای از روند اجرای تعهدات خود در سایت‌های نهضت ملی مسکن ارائه کنند.

وی با اشاره به بررسی وضعیت زیرساخت‌های آب و برق پروژه‌ها در این نشست افزود: رفع موانع موجود در مسیر تأمین خدمات زیربنایی با همکاری دستگاه‌های متولی در حال پیگیری است و لازم است این اقدامات متناسب با برنامه زمان‌بندی تکمیل واحدهای مسکونی پیش برود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر همچنین به بررسی عملکرد بانک مسکن در تأمین منابع مالی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: با تصویب متمم تسهیلات، سقف وام ساخت مسکن از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

کشوریان بیان کرد: افزایش سقف تسهیلات می‌تواند بخشی از مشکلات مالی سازندگان و متقاضیان را در روند تکمیل پروژه‌ها کاهش دهد و زمینه را برای شتاب‌بخشی به عملیات اجرایی واحدهای نهضت ملی مسکن فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه افتتاح پروژه‌های مسکن در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های متولی، تحقق افتتاحات پیش‌بینی‌شده را دنبال می‌کند و نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌ها در دستور کار قرار دارد.