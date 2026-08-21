به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بم، با اشاره به ویژگی‌های متقین اظهار داشت: انسان‌های متقی کسانی هستند که اگر مطالبه‌ای دارند و یا امر به معروف و نهی از منکری انجام می‌دهند، صرفاً از سر دلسوزی و احساس مسئولیت است؛ زیرا این افراد در تمامی مراحل زندگی، اهل عمل بوده و از هیاهو و حرکات نمایشی به دور هستند.

ایمان واقعی با قسم‌خوردن اثبات نمی‌شود

وی با انتقاد از رفتارهای نمایشی و ادعاهای توخالی برخی افراد، افزود: هرچه درون انسان تهی‌تر باشد، هیاهو و ادعاهای او بیشتر است؛ در مقابل، کسی که از وزنه سنگین تقوا و علم برخوردار است، نیازی به تظاهر نمی‌بیند.

وی ادامه داد: قرآن کریم به منافقین هشدار می‌دهد که ایمان با قسم خوردن‌های محکم و ادعاهای ظاهری اثبات نمی‌شود، بلکه عیار تقوا و اسلامِ افراد در میدان عمل سنجیده می‌شود.

امام جمعه بم تصریح کرد: گاهی ممکن است تصمیماتی از سوی ولی‌جامعه اتخاذ شود که با سلیقه شخصی برخی همخوانی نداشته باشد؛ در اینجاست که «اطاعت از معروف» و «اهل‌ عمل بودن» معنا می‌یابد؛ چرا که مسلمانی به گفتار نیست و به پایبندی عملی در لحظات آزمون است.

وحدت؛ راهبرد راهبردی برای شکست جریان‌های نفوذی

حجت‌الاسلام دهقانی، با اشاره به در پیش بودن هفته وحدت، خاطرنشان کرد: دشمنان اسلام از جمله انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی همواره برای برهم زدن وحدت میان شیعه و اهل‌سنت تلاش کرده‌اند، اما تجربه نشان داده است که این تلاش‌ها با آگاهی علمای دلسوز جهان اسلام و ملت‌های مسلمان به نتیجه نرسیده است.

وی تأکید کرد: وحدتی که رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند، به معنای تقریب دل‌ها و محافظت از امنیت یکدیگر است تا با دست در دست هم دادن، سد محکمی در برابر مشرکان و بدخواهان ایجاد کنیم.

عزت‌آفرینی متخصصان در صنعت دفاعی

امام جمعه بم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک روز صنعت دفاعی، گفت: متخصصان دفاعی ایران نه تنها حرف زدند، بلکه با ایمان و اراده، عزت آفریدند.

دهقانی، افزود: دشمنان همواره تلاش کرده‌اند این صنعت را ناکارآمد جلوه دهند، اما آنچه حرف آخر را در میدان نبرد می‌زند، تنها سلاح نیست، بلکه قدرت ایمان و اراده‌ الهی است که به ما آموخته باید خود را قوی کنیم تا دشمن طمعی به این سرزمین نداشته باشد.

امام زمان (عج)؛ پناهگاه امن بشریت

وی ضمن تسلیت سالروز شهادت امام حسن عسکری (ع) و تبریک آغاز امامت حضرت مهدی (عج)، عنوان کرد: یکی از القاب امام زمان (عج) «غیاث» به معنای پناهگاه است و هرگاه گرفتاری یا مشکلی برای انسان پیش می‌آید، بهترین ملجأ و آرامش‌ بخش‌ترین پناهگاه، وجود مقدس امام زمان (عج) است.

امام جمعه بم از تمامی فعالان عرصه مهدویت در این شهرستان، به‌ ویژه خادمان مهدیه صاحب‌الزمان (عج) و برگزارکنندگان مراسم استغاثه که در راستای معرفی این پناهگاه امن به مردم تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی ضمن تأکید بر جایگاه والای مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، اظهار داشت: مسجد پایگاهی است که باید خروجی‌های موثری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشد.

دهقانی، با ابراز تأسف از وضعیت «مسجد وکیل» در این شهر گفت: جای تأسف است که مسجدی به این قدمت، به دلیل نداشتن درب و دیوار به چنین روزی افتاده و موجب بروز صحنه‌هایی شده که شایسته خانه خدا نیست؛ لذا ضرورت دارد مسئولان مربوطه و نهادهای ذی‌ ربط برای صیانت از این مکان مقدس، اقدام عاجل و فوری انجام دهند.

انتظار مردم برای تصمیم‌گیری در پرونده مرگ مادر باردار

امام جمعه بم در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک روز پزشک و تقدیر از عملکرد درخشان کادر درمان شهرستان در بحران‌های مختلف نظیر زلزله و کرونا، تصریح کرد: کادر پزشکی بم در بحران‌ها نمره عالی داشته‌اند و اقدام به‌موقع آن‌ها در نجات جان مصدومان حوادث اخیر قابل تقدیر است.

حجت‌الاسلام دهقانی در عین حال با اشاره به حادثه فوت مادر باردار در حین زایمان افزود: مردم همچنان منتظر اتخاذ تصمیم صحیح و شفاف‌سازی کامل در خصوص پرونده مرگ این مادر محترم هستند و مسئولان باید نسبت به مطالبات افکار عمومی در این حوزه پاسخگو باشند.

کارمندان خود را بدهکار مردم بدانند

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها به روز کارمند اشاره کرد و گفت: کارمندان خدوم و شریف باید خود را بدهکار مردم بدانند، چرا که جایگاه و حقوق آنان مرهون خدمت به همین مردم است و قدرت و صندلی مسئولیت نباید موجب توهم خودبرتری شود، بلکه باید روزبه‌روز کارمند را متواضع‌ تر کند.

انتقاد از اجرای طرح پایلوت بنزین در کرمان

امام جمعه بم در بخش پایانی خطبه‌ها به چالش‌های اقتصادی بازار و گرانی‌های اخیر پرداخت و با انتقاد از اجرای طرح‌های آزمایشی (پایلوت) در استان کرمان، گفت: چرا استان کرمان همیشه برای اجرای طرح‌های آزمایشی انتخاب می‌شود؟ استاندار محترم باید با چه نگرشی طرح بنزین را از این استان آغاز کرده است؟

حجت‌الاسلام دهقانی، با تأکید بر اینکه مردم این استان هم‌اکنون در فصل برداشت خرما قرار دارند و به شدت نیازمند سوخت برای جابجایی محصولات خود هستند، خاطرنشان کرد: اجرای محدودیت‌های سوختی در این بازه زمانی، معیشت کشاورزان را با چالش جدی مواجه می‌کند که ضرورت دارد مسئولان امر در این تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر کنند.