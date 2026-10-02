به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بم، با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی گفت: دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف مادی و رسانه‌ای به دنبال فریب جامعه است و در این شرایط، حضور آگاهانه و هوشمندانه در عرصه جهاد تبیین، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و جوانان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: نباید در زمین دشمن بازی کرد و در برابر هیاهوی آن دچار ترس و ضعف شد؛ چراکه اگر مؤمنان و متدینان با خستگی‌ناپذیری در برابر استکبار ایستادگی کنند، دشمنی که بخش مهمی از قدرت خود را بر هیاهو و عملیات روانی بنا کرده است، با چالش مواجه خواهد شد.

امام جمعه بم با اشاره به تحولات منطقه و عملیات «طوفان‌الاقصی» ادامه داد: این عملیات بسیاری از محاسبات و برنامه‌های دشمن و برخی کشورهای منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی را تحت تأثیر قرار داد.

ضرورت تقویت زیرساخت‌های امنیتی بم

دهقانی، در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان و کارکنان انتظامی شهرستان بم، از تلاش‌های این نیرو برای تأمین امنیت مردم قدردانی کرد و گفت: نیروی انتظامی در گمنامی و بدون ادعا برای برقراری نظم و امنیت تلاش می‌کند و حضور آن، موجب ایجاد آرامش در جامعه و مقابله با مخلان نظم و امنیت می‌شود.

وی امنیت را موضوعی عمومی و نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها و مردم دانست و تصریح کرد: مسئولان شهرستان باید برای تقویت زیرساخت‌های امنیتی از جمله ایجاد ایستگاه‌های بازرسی مورد نیاز و نصب دوربین‌های نظارتی به‌روز، هم‌افزایی و مطالبه‌گری لازم را داشته باشند.

امام جمعه بم همچنین از مردم خواست در تأمین امنیت محلات مشارکت کنند و افزود: مردم باید نسبت به مسائل پیرامونی هوشیار باشند و موارد مشکوک را به مراجع انتظامی گزارش دهند.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش «جان‌فدا» خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رزمایش‌هایی نشان‌دهنده آمادگی و اقتدار نیروهای امنیتی است و هوشیاری و مشارکت مردم نیز می‌تواند به تحقق امنیت پایدار کمک کند.

ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه بم

دهقانی، در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت همدلی در جامعه، خواستار توجه جدی مسئولان به ظرفیت نخبگان شهرستان بم شد و گفت: نخبگان هر منطقه می‌توانند موتور محرک توسعه و آبادانی باشند و نباید با بی‌توجهی یا ایجاد دلزدگی، این سرمایه‌های انسانی از عرصه مدیریت و تصمیم‌سازی فاصله بگیرند.

وی بر استفاده عملیاتی از دیدگاه‌ها و پیشنهادهای نخبگان در مدیریت شهری تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی جوانان و نخبگان می‌تواند در حل مسائل و رفع مشکلات شهرستان مؤثر باشد.

تأکید بر حمایت از کشاورزان و روستاییان

امام جمعه بم همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مناطق روستایی و عشایری در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: مسئولان باید حضور بیشتری در میان مردم داشته باشند و برای رفع مشکلات آنان در حوزه‌هایی مانند آب و کشاورزی تلاش کنند.

وی با اشاره به دغدغه کشاورزان بم درباره فروش و قیمت خرما گفت: انتظار مردم این است که مسئولان استانی و ملی با صدایی واحد، مطالبات کشاورزان را پیگیری کنند و تصمیمات مدیریتی به معیشت این قشر آسیب نزند.

توجه به مسائل تربیتی و نقش خانواده

دهقانی، در بخش دیگری از خطبه‌ها با تأکید بر اهمیت دوران کودکی در شکل‌گیری شخصیت آینده افراد، بر توجه خانواده‌ها به محیط‌های آموزشی و تربیتی کودکان تأکید کرد و از والدین خواست نسبت به مراکزی که فرزندان خود را به آنها می‌سپارند، حساس باشند.

وی افزود: استفاده از ظرفیت مؤسسات قرآنی در کنار آموزش‌های علمی می‌تواند به رشد دینی و تربیتی کودکان کمک کند.

امام جمعه بم همچنین نقش والدین در تربیت فرزندان را مهم دانست و بر ضرورت شکل‌گیری رابطه‌ای صمیمی و همراهانه میان والدین و فرزندان تأکید کرد.

روابط ایران و عراق و تأمین گاز زمستانی

وی در ادامه با اشاره به روابط ایران و عراق گفت: پیوند دو ملت ایران و عراق با محبت اهل‌بیت (ع) شکل گرفته و دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه میان این دو ملت هستند، اما این پیوند ریشه‌دار است و نباید اجازه داد توطئه‌های تفرقه‌افکنانه بر روابط دو ملت اثر بگذارد.

دهقانی، در بخش پایانی سخنان خود به دغدغه مردم درباره تأمین گاز در فصل زمستان اشاره کرد و گفت: مردم بم در تابستان گذشته با رعایت الگوی مصرف برق، همکاری قابل توجهی با مسئولان داشتند و انتظار می‌رود مسئولان نیز برای فصل سرما تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

وی افزود: پیش‌بینی و پیشگیری از مشکلات احتمالی حوزه انرژی باید پیش از آغاز فصل سرما انجام شود تا مردم با مشکل مواجه نشوند.

امام جمعه بم تأکید کرد: مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، زمینه تأمین پایدار انرژی در شهرستان بم را فراهم کنند تا نگرانی و دغدغه‌ای برای شهروندان ایجاد نشود.