به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه اسفراین در مصلا با گرامیداشت سالروز ورود رهبر شهید انقلاب اسلامی به خراسان شمالی و شهر اسفراین، اظهار کرد: این سفر علاوه بر برکات عمرانی و اقتصادی، دستاوردهای معنوی مهمی برای استان به همراه داشت و به گفته کارشناسان، روند توسعه و آبادانی استان را سال‌ها پیش برد.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اصلاح سبک زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: رهنمودهای ایشان را می‌توان نسخه‌ای برای درمان آسیب‌های اجتماعی دانست که عمل به آن‌ها، زمینه‌ساز زندگی سالم‌تر و همراه با آرامش در جامعه خواهد بود.

امام جمعه اسفراین با بیان اینکه تحقق سبک زندگی اسلامی نیازمند همراهی مردم و مسئولان است، ادامه داد: باید بررسی کنیم تا چه اندازه در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق بوده‌ایم و مسئولان نیز عملکرد خود را در این زمینه ارزیابی کنند.

وی ضعف در کار جمعی، افزایش طلاق، گسترش مواد مخدر، رعایت نکردن حقوق همسایگان، کاهش صله‌رحم و بی‌توجهی به قوانین رانندگی را از جمله آسیب‌های اجتماعی برشمرد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها تأکید کرد.

امام جمعه اسفراین همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه رانندگی، خواستار توجه جدی‌تر به رعایت مقررات و جلوگیری از رانندگی افراد فاقد گواهینامه شد و بر ضرورت مسئولیت‌پذیری خانواده‌ها در این زمینه تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی مسائل مرتبط با آپارتمان‌نشینی، تفریحات سالم، معماری اسلامی، پوشش و صداقت در بازار، ادارات و روابط اجتماعی گفت: اصلاح سبک زندگی نیازمند توجه هم‌زمان خانواده‌ها، مسئولان و نهادهای فرهنگی به ابعاد مختلف زندگی اجتماعی است.

موسوی در ادامه با گرامیداشت روز جهانی پست، از تلاش کارکنان این مجموعه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد که آنان همواره پیام‌آور اخبار خوب برای مردم باشند.

وی با اشاره به روز جهانی استاندارد، بر ضرورت ارتقای کیفیت در فعالیت‌ها و خدمات تأکید کرد و گفت: کیفیت مطلوب باید در عبادت، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی ضمن گرامیداشت روز جهانی نابینایان و عصای سفید، برای روشندلان آرزوی سلامتی کرد و سالروز شهادت آیت‌الله اشرفی اصفهانی را نیز گرامی داشت.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود از حضور مردم در مانور جان‌فدا قدردانی کرد و حضور اقشار مختلف، از جوانان و دانش‌آموزان تا خانواده‌ها، را نشانه همراهی مردم با نظام و ولایت دانست.