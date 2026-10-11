خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: اینجا باغ‌های بروجرد است؛ جایی که در روزهای خنک پاییز، شاخه‌های پربار درختان زیر وزن سیب‌های سرخ خم شده‌اند و عطر میوه رسیده در هوای کوهستانی می‌پیچد. در میان ردیف‌های منظم درختان، دست‌های باغداران با دقت میان شاخه‌ها حرکت می‌کند؛ سیب‌ها یکی‌یکی جدا می‌شوند، در سبدها قرار می‌گیرند و برای انتقال به مرحله بعد آماده می‌شوند. برای باغدار، این روزها فقط فصل چیدن محصول نیست؛ زمان به ثمر رسیدن ماه‌ها مراقبت، آبیاری، هرس و انتظار است.

پاییز با عطر سیب به باغ‌های بروجرد رسیده است

برداشت سیب در بروجرد از اوایل مهرماه آغاز می‌شود و تا اواسط آبان ادامه دارد؛ دوره‌ای که در آن، باغ‌ها به کارگاه‌های زنده تولید تبدیل می‌شوند و بخش مهمی از فعالیت کشاورزی شهرستان در جریان است. در بعضی باغ‌ها، محصول پس از برداشت برای عرضه به بازار آماده می‌شود و بخشی دیگر پس از درجه‌بندی و بسته‌بندی، راهی سردخانه‌ها می‌شود تا در زمان مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد.

بروجرد با برخورداری از اقلیم کوهستانی و باغ‌های گسترده، یکی از کانون‌های اصلی تولید سیب در لرستان به شمار می‌رود. پیش‌بینی برداشت ۵۶ هزار تن سیب در سال جاری، بار دیگر اهمیت این محصول را در اقتصاد کشاورزی شهرستان برجسته کرده است؛ محصولی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، به سردخانه‌ها و بازارهای صادراتی نیز راه پیدا می‌کند.

از سه هکتار باغ تا برداشت ۱۰۰ تن سیب

در یکی از باغ‌های بروجرد، یک باغدار از محصولی می‌گوید که حاصل یک سال رسیدگی به درختان است. او حدود سه هکتار باغ سیب در اختیار دارد و اعلام می‌کند که تا زمان گفت‌وگو با خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۰۰ تن سیب از باغ خود برداشت کرده است؛ رقمی که به گفته او، از عملکرد مطلوب باغ در سال جاری حکایت دارد.

این باغدار با رضایت از شرایط برداشت امسال، می‌گوید میزان محصول به‌دست‌آمده رضایت‌بخش بوده و در مجموع، فصل برداشت را با وضعیت مناسبی پشت سر می‌گذارد.

برای باغدار، برداشت محصول پایان کار نیست. پس از جدا کردن سیب از درخت، باید درباره نحوه دسته‌بندی، عرضه یا نگهداری آن تصمیم بگیرد. بخشی از محصول ممکن است برای فروش سریع به بازار فرستاده شود و بخشی دیگر، در صورت برخورداری از کیفیت و شرایط مناسب، برای نگهداری در سردخانه آماده شود. هر تصمیم در این مرحله می‌تواند بر درآمد نهایی باغدار اثر بگذارد.

۵۶ هزار تن سیب؛ سهم بروجرد از سفره بازار

برآوردها نشان می‌دهد که امسال در مجموع حدود ۵۶ هزار تن سیب از باغ‌های بروجرد برداشت خواهد شد. از این میزان، حدود ۱۰ هزار تن به سیب گلاب و ۴۶ هزار تن به سیب پاییزه اختصاص دارد؛ تفکیکی که نشان می‌دهد بخش عمده تولید شهرستان در گروه سیب‌های پاییزه قرار می‌گیرد.

این حجم تولید، بروجرد را در جایگاه نخست تولید سیب در استان لرستان قرار داده است. عزت‌الله نباتی، مدیر جهاد کشاورزی بروجرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت باغداری شهرستان توضیح می‌دهد که حدود یک‌سوم باغ‌های استان لرستان در بروجرد قرار دارند و در این منطقه، نزدیک به ۲۰ رقم از انواع درختان میوه کشت می‌شود.

به گفته نباتی، سیب یکی از محصولات مهم باغی شهرستان است و بروجرد در تولید این محصول رتبه نخست استان را دارد. او میزان تولید سالانه سیب را حدود ۵۶ هزار تن اعلام می‌کند و می‌گوید محصول تولیدی این منطقه، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، به بازارهای خارجی نیز راه پیدا می‌کند.

وجود تنوع در محصولات باغی بروجرد، ظرفیت کشاورزی شهرستان را به یک محصول محدود نمی‌کند؛ بااین‌حال، جایگاه سیب در آمار تولید و مسیرهای فروش، این میوه را به یکی از محصولات شاخص منطقه تبدیل کرده است. تولید در این مقیاس، علاوه بر باغداران، فعالیت مجموعه‌ای از حلقه‌های دیگر را نیز درگیر می‌کند؛ از کارگران برداشت و حمل‌ونقل گرفته تا مراکز بسته‌بندی، سردخانه‌ها و فعالان بازار.

زمان برداشت؛ مرز میان محصول مرغوب و ضایعات

مژگان نادری، مدیر باغبانی جهاد کشاورزی بروجرد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برداشت دو نوع سیب در شهرستان، بر اهمیت تعیین زمان مناسب برداشت تأکید می‌کند. به گفته او، برداشت زودهنگام یا تأخیر بیش از اندازه در چیدن میوه، می‌تواند بر کیفیت محصول و توان نگهداری آن در سردخانه اثر بگذارد.

برداشت زودهنگام ممکن است باعث شود میوه هنوز به ویژگی‌های مطلوب مورد انتظار بازار نرسیده باشد. در مقابل، اگر برداشت بیش از حد به تأخیر بیفتد و میوه از مرحله مناسب عبور کند، احتمال افت کیفیت و کاهش قابلیت نگهداری افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، تشخیص زمان مناسب برداشت، یکی از تصمیم‌های فنی مهم در مدیریت باغ است.

این موضوع به‌ویژه برای محصولی اهمیت دارد که قرار است مدتی در سردخانه نگهداری شود. هدف از ذخیره‌سازی، تنها عقب انداختن زمان فروش نیست؛ محصول باید پس از خروج از انبار نیز کیفیت قابل‌قبولی داشته باشد. اگر سیب در شرایط نامناسب برداشت یا نگهداری شود، ممکن است در دوره انبارداری با افت کیفیت، پوسیدگی یا کاهش ارزش تجاری مواجه شود.

مدیر باغبانی جهاد کشاورزی بروجرد همچنین بر شیوه صحیح برداشت تأکید دارد. به گفته او، سیب باید با دست و بدون وارد کردن فشار زیاد از شاخه جدا شود؛ زیرا کوچک‌ترین زخم روی پوست میوه می‌تواند زمینه بروز بیماری‌های قارچی و پوسیدگی در زمان نگهداری را فراهم کند.

از باغ تا سردخانه؛ حلقه‌ای تعیین‌کننده در اقتصاد سیب

یکی دیگر از باغداران بروجرد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید برداشت سیب معمولاً از اوایل مهرماه آغاز می‌شود و تا اواسط آبان ادامه پیدا می‌کند. او با اشاره به مراحل آماده‌سازی محصول توضیح می‌دهد که سیب‌های درجه‌یک پس از برداشت، بسته‌بندی و برای انتقال به سردخانه آماده می‌شوند.

این روند، نشان می‌دهد که در کنار تولید، نگهداری و عرضه محصول نیز جایگاه مهمی در اقتصاد سیب بروجرد دارد. سردخانه‌ها امکان می‌دهند بخشی از محصول بلافاصله پس از برداشت وارد بازار نشود و در زمان دیگری عرضه شود؛ امکانی که می‌تواند به تنظیم زمان فروش کمک کند، مشروط بر اینکه محصول از ابتدا برای نگهداری مناسب باشد و شرایط انبارداری به‌درستی رعایت شود.

به گفته عزت‌الله نباتی، از مجموع ۵۶ هزار تن سیب تولیدی شهرستان، حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن ذخیره‌سازی می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که سردخانه‌ها سهم قابل‌توجهی در مسیر عرضه سیب بروجرد دارند و بخشی از تولید، به‌جای فروش فوری، برای عرضه در زمان‌های بعدی نگهداری می‌شود.

ازاین‌رو، ارتباط میان باغداران، مراکز درجه‌بندی و بسته‌بندی و سردخانه‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که محصول متناسب با نیاز بازار و توان نگهداری انتخاب شود. جداسازی محصول بر اساس کیفیت و مشخص کردن مقصد فروش پیش از ورود به سردخانه، می‌تواند به استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

سیب بروجرد در مسیر بازارهای خارجی

سیب تولیدشده در بروجرد علاوه بر بازار داخلی، به کشورهای دیگری نیز ارسال می‌شود. مدیر جهاد کشاورزی بروجرد از صادرات بخشی از محصول ذخیره‌شده در سردخانه‌ها به هند، روسیه، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس خبر می‌دهد.

این بازارها، مسیرهایی برای عرضه محصول بروجرد در خارج از استان و کشور فراهم کرده‌اند. صادرات می‌تواند امکان فروش بخشی از تولید در بازارهای متنوع‌تر را ایجاد کند، اما حضور پایدار در بازار خارجی به کیفیت یکنواخت، بسته‌بندی مناسب، زمان‌بندی ارسال و شناخت نیاز خریداران وابسته است.

سیب، بخشی از هویت باغداری بروجرد

بروجرد با برخورداری از حدود یک‌سوم باغ‌های استان لرستان و تنوع نزدیک به ۲۰ رقم درخت میوه، یکی از مناطق مهم باغداری استان به شمار می‌رود. در این میان، سیب جایگاه ویژه‌ای در تولید و فروش محصولات باغی شهرستان دارد؛ محصولی که برداشت آن در پاییز، فعالیت باغداران و مجموعه‌ای از مشاغل وابسته را به جریان می‌اندازد.

تداوم این جایگاه به مراقبت از ظرفیت‌های تولیدی موجود وابسته است. حفظ سلامت باغ‌ها، مدیریت منابع آب، استفاده از روش‌های مناسب تولید و برداشت و توجه به کیفیت پس از برداشت، از موضوعاتی هستند که می‌توانند بر آینده این بخش اثر بگذارند. همچنین آگاهی از وضعیت بازار و هزینه‌های تولید، برای تصمیم‌گیری درباره توسعه باغ‌ها یا اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری اهمیت دارد.

پاییز به پایان می‌رسد، اما مسیر سیب ادامه دارد

در باغ‌های بروجرد، فصل برداشت با سبدهایی پر از سیب و رفت‌وآمد کارگران جریان دارد؛ اما سرنوشت محصول پس از جدا شدن از شاخه تعیین می‌شود. سیبی که با دقت برداشت شده، بدون آسیب بسته‌بندی و در شرایط مناسب نگهداری می‌شود، شانس بیشتری دارد تا کیفیت خود را در مسیر بازار حفظ کند و به دست مصرف‌کننده برسد.

پیش‌بینی تولید ۵۶ هزار تن سیب و ذخیره‌سازی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن از این محصول، اهمیت پیوند میان باغ، سردخانه و بازار را در بروجرد نشان می‌دهد. این ظرفیت، در کنار دسترسی به بازارهای داخلی و صادراتی، فرصتی برای تقویت اقتصاد باغداری شهرستان فراهم کرده است؛ فرصتی که بهره‌گیری از آن به مدیریت دقیق همه مراحل زنجیره تولید وابسته است.

برای باغدار، پایان برداشت به معنای پایان کار نیست؛ هزینه‌ها باید جبران شود، محصول باید به بازار برسد و کیفیت آن تا زمان فروش حفظ شود. ازاین‌رو، آینده سیب بروجرد تنها به تعداد درختان و میزان برداشت گره نخورده است، بلکه به توانایی حفظ کیفیت، کاهش ضایعات و دستیابی به بازارهای مناسب نیز بستگی دارد.

پاییز بروجرد هر سال با عطر سیب در باغ‌ها آغاز می‌شود، اما ارزش واقعی این عطر زمانی در اقتصاد منطقه ماندگار خواهد شد که محصولی که با ماه‌ها تلاش به بار نشسته، در تمام مسیر از باغ تا بازار، با همان دقت و کیفیت همراهی شود.