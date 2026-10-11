مشکلات زیرساختی ۴ روستای شهرستان دره شهر حل می شود

اسدالله چراغی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در روستاهای بخش مرکزی دره‌شهر اظهار کرد: روستاها کانون‌های تولید و اشتغال هستند و افرادی که در آن‌ها زندگی می‌کنند، اقتصاد و تولید یک منطقه را پاسداشت می‌کنند و بنابراین رسیدگی به مشکلات آنان وظیفه مسئولان است.

وی افزود: دغدغه اصلی مردم این روستاها آب آشامیدنی، جاده و آسفالت محله‌هاست؛ در بارندگی شدید اخیر، آب از بالای کوه سرازیر شد و بخشی از آسفالت روستای عباسی‌آباد را شست و برد که این موضوع نشان می‌دهد احداث کانال سنگی برای هدایت آب‌های سطحی در روستای کلجوب ضروری است.

چراغی تصریح کرد: در همین راستا، دستور فوری برای ارسال یک بیل مکانیکی به منطقه صادر شده تا مشکل حاد موجود در اسرع وقت برطرف شود و پیگیری‌های لازم برای تأمین اعتبار و اجرای طرح‌های عمرانی در این روستاها ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به خسارت‌های واردشده به مزارع کشاورزان در پی باران‌های سیل‌آسای هفته گذشته خاطرنشان کرد: جبران خسارت کشاورزان و حمایت از آنان در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مشکلات این قشر زحمتکش هرچه سریع‌تر حل شود.