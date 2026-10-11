به گزارش خبرگزاری مهر، اسلام بهرامی با اعلام این خبر اظهار کرد: در شش ماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲میلیون و ۹۶۵هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش طیور فعال شهرستان میناب و در قالب ۱۰۴ فقره مجوز صادر شده، صورت گرفته است.

وی با اشاره به زیرساخت‌های موجود در صنعت طیور این شهرستان تصریح کرد: میناب هم‌اکنون دارای ۵۸ واحد مرغداری گوشتی فعال است که ظرفیت قابل‌توجهی را برای تولید پایدار در شرق استان هرمزگان فراهم آورده‌اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میناب در خصوص فرآیند نظارتی این واحدها افزود: با هدف افزایش بهره‌وری و تأمین سلامت گوشت مرغ عرضه شده به بازار، تمامی مراحل جوجه‌ریزی و روند پرورش در این واحدها تحت نظارت مستمر و دقیق کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد تا با رعایت اصول فنی و بهداشتی، ظرفیت‌های تولیدی به شکل بهینه به‌کار گرفته شوند.

بهرامی با اشاره به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشاورزی شهرستان خاطرنشان کرد: استمرار روند جوجه‌ریزی و تولید پایدار گوشت مرغ، ضمن حفظ تعادل در بازار مصرف و ایفای نقش راهبردی در تأمین امنیت غذایی، موتور محرک اقتصاد کشاورزی منطقه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: مدیریت جهاد کشاورزی میناب با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان، تمامی تلاش خود را برای تسهیل زنجیره تولید و رفع موانع پیش‌روی فعالان این بخش به‌کار خواهد گرفت تا روند تولید با ثبات و پویایی لازم تداوم یابد.