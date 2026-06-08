لیلا عطازاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین گوشت مرغ مورد نیاز بازار و حمایت از تولیدکنندگان، طی دو ماهه اردیبهشت و خرداد امسال در سه واحد مرغداری فعال شهرستان گچساران، در مجموع ۱۱۶ هزار و ۷۷۵ قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مناسب واحدهای پرورش مرغ در شهرستان افزود: روند جوجه‌ریزی در واحدهای فعال به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود و کارشناسان جهاد کشاورزی نیز نظارت‌های لازم را برای حفظ سلامت گله‌ها، رعایت ضوابط بهداشتی و افزایش بهره‌وری تولید انجام می‌دهند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گچساران با تأکید بر اهمیت پایداری تولید در بخش طیور تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تداوم تولید و حمایت از فعالان این بخش در دستور کار مدیریت جهاد کشاورزی قرار دارد تا ضمن تقویت تولید داخلی، بخشی از نیاز بازار به گوشت مرغ به‌صورت پایدار تأمین شود.

عطازاده اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و نظارت بر روند تولید از جمله اقداماتی است که با هدف افزایش تولید و تأمین امنیت غذایی در شهرستان دنبال می‌شود.