  1. استانها
  2. همدان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۰

حمایت بهزیستی همدان از ۱۷۰ کودک؛ ۱۱ فرزند بهزیستی مستقل می‌شوند

حمایت بهزیستی همدان از ۱۷۰ کودک؛ ۱۱ فرزند بهزیستی مستقل می‌شوند

همدان- سرپرست بهزیستی استان همدان از ارائه خدمات حمایتی به ۱۷۰ کودک در مراکز استان خبر داد و گفت: ۱۱ فرزند تحت پوشش با طی دوره‌های مهارت‌آموزی در آستانه ورود به زندگی مستقل قرار دارند.

محمد قادری احسان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته ملی کودک به تمامی کودکان استان همدان به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این اداره کل پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۹ موسسه در شهرستان همدان و یک موسسه در شهرستان نهاوند در حوزه مراقبت، سرپرستی، نگهداری و حمایت از کودکان فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت تنها شیرخوارگاه دولتی استان افزود: در این مرکز کودکان از بدو تولد تا حدود سه سالگی نگهداری و مراقبت می‌شوند و در مجموع ۱۷۰ فرزند در همه موسسات و مراکز بهزیستی استان زیر سرپرستی و چتر حمایتی قرار دارند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان به برنامه‌های هفته کودک اشاره و تصریح کرد: برنامه‌های متنوعی متناسب با روزشمار این هفته و با همکاری نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و کمیته امداد در سراسر استان در حال برگزاری است که برپایی جشن‌های ویژه کودکان از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

وی تقدیر از خانواده‌های فرزندپذیر دارای فرزندان با نیازهای ویژه را از برنامه‌های شاخص این هفته دانست و گفت: این خانواده‌ها سرپرستی کودکان دارای معلولیت و نیازمند مراقبت‌های خاص را بر عهده گرفته‌اند که اقدام ارزشمند آنها شایسته تجلیل ویژه است.

قادری احسان پور با تاکید بر رویکرد نوین خانواده محوری در سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در راستای این سیاست طرح «خانواده میزبان» با هدف سپردن موقت کودکانی که شرایط ورود به مراکز شبانه‌روزی را ندارند به خانواده‌های واجد شرایط و داوطلب در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان در پایان از آماده‌سازی فرزندان در آستانه استقلال خبر داد و یادآور شد: هم‌اکنون ۱۱ فرزند زیر پوشش بهزیستی در آستانه ورود به زندگی مستقل قرار دارند که این افراد پیش از ورود به جامعه به مدت ۶ ماه در «خانه‌های آماده‌سازی» مستقر می‌شوند و مهارت‌های فردی، شغلی و اجتماعی لازم برای یک زندگی مستقل را فرا می‌گیرند.

کد مطلب 6974054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها