محمد قادری احسان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تبریک هفته ملی کودک به تمامی کودکان استان همدان به تشریح برنامه‌ها و اقدامات این اداره کل پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر ۹ موسسه در شهرستان همدان و یک موسسه در شهرستان نهاوند در حوزه مراقبت، سرپرستی، نگهداری و حمایت از کودکان فعالیت دارند.

وی با اشاره به فعالیت تنها شیرخوارگاه دولتی استان افزود: در این مرکز کودکان از بدو تولد تا حدود سه سالگی نگهداری و مراقبت می‌شوند و در مجموع ۱۷۰ فرزند در همه موسسات و مراکز بهزیستی استان زیر سرپرستی و چتر حمایتی قرار دارند.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان به برنامه‌های هفته کودک اشاره و تصریح کرد: برنامه‌های متنوعی متناسب با روزشمار این هفته و با همکاری نهادهایی همچون دانشگاه علوم پزشکی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و کمیته امداد در سراسر استان در حال برگزاری است که برپایی جشن‌های ویژه کودکان از جمله این اقدامات به شمار می‌رود.

وی تقدیر از خانواده‌های فرزندپذیر دارای فرزندان با نیازهای ویژه را از برنامه‌های شاخص این هفته دانست و گفت: این خانواده‌ها سرپرستی کودکان دارای معلولیت و نیازمند مراقبت‌های خاص را بر عهده گرفته‌اند که اقدام ارزشمند آنها شایسته تجلیل ویژه است.

قادری احسان پور با تاکید بر رویکرد نوین خانواده محوری در سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: در راستای این سیاست طرح «خانواده میزبان» با هدف سپردن موقت کودکانی که شرایط ورود به مراکز شبانه‌روزی را ندارند به خانواده‌های واجد شرایط و داوطلب در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان همدان در پایان از آماده‌سازی فرزندان در آستانه استقلال خبر داد و یادآور شد: هم‌اکنون ۱۱ فرزند زیر پوشش بهزیستی در آستانه ورود به زندگی مستقل قرار دارند که این افراد پیش از ورود به جامعه به مدت ۶ ماه در «خانه‌های آماده‌سازی» مستقر می‌شوند و مهارت‌های فردی، شغلی و اجتماعی لازم برای یک زندگی مستقل را فرا می‌گیرند.