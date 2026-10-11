هشدار رئیس نظام پزشکی به نهادهای جهانی؛ ابزار پزشکی سلاح جنگی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رئیس زاده رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، در نامه‌ای رسمی تاکید کرد که دولت آمریکا، پس از عدم دستیابی در اهداف خود، با نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کیفری، به شیوه‌های غیرانسانی از جمله محاصره اقتصادی و تحریم دارویی جمهوری اسلامی ایران روی آورده است.

وی با اشاره به گزارش‌های مستند، افزود که این رژیم با ایجاد محدودیت در دسترسی به خدمات پزشکی و حتی حمله مستقیم به مراکز درمانی، در حال تبدیل کردن «جان بیماران» به ابزاری برای فشار سیاسی و نظامی است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در این بیانیه از سازمان جهانی بهداشت و صلیب سرخ خواست: اجازه ندهید دارو و مراکز درمانی به ابزار جنگی تبدیل شوند.

در نامه رئیس کل سازمان نظام پزشکی به رئیس سازمان جهانی بهداشت، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ و رئیس انجمن بین المللی پزشکی آمده است: دولت آمریکا پس از عدم دستیابی به اهداف خود در جنگ نظامی غیرقانونی علیه جمهوری اسلامی ایران، با نقض حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری به شیوه‌های غیرانسانی و ضدبشری، از جمله فشار و محاصره اقتصادی روی آورده است و متاسفانه، تحریم دارویی، محدودیت‌های دسترسی پزشکی و حتی تعرض به مراکز درمانی و جان بیماران را نیز به ابزار جنگی تبدیل کرده است.

رئیس زاده افزود: علاوه بر گزارش‌های پیشین مبنی بر حملات مستقیم به زیرساخت‌های بهداشتی، درمانی و دارویی و در ادامه همین اقدامات غیرقانونی، حمله به کشتی «توسکا» توسط آمریکا که حامل دارو و به‌ویژه ملزومات حیاتی بیماران دیالیزی بوده است، نمونه‌ای آشکار از به خطر انداختن مستقیم سلامت و جان بیماران است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران تصریح کرد: جامعه پزشکی ایران از سازمان جهانی بهداشت (WHO)، انجمن جهانی پزشکی (WMA)و کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) و سایر مجامع ذیربط انتظار دارد در برابر تبدیل شدن دارو، مراکز درمانی، محموله‌های پزشکی و جان بیماران به ابزار جنگی، واکنشی درخور و مسئولانه نشان دهند و برای تضمین مسیرهای امن، سریع و بدون مانع انتقال دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی اقدامات موثر به عمل آورند.

وی تاکید کرد: واکنش موثر نهادهایی که فلسفه وجودی آنها دفاع از سلامت، حیات و کرامت انسان است، بی‌تردید تجلی ایفای مسئولیت اخلاقی و تاریخی آنان در برابر وجدان جامعه بشری خواهد بود.

رئیس زاده اظهار کرد: جامعه پزشکی و ملت ایران این وقایع را فراموش نخواهند کرد و در چارچوب حقوق بین‌الملل، مسئولیت عاملان و نیز مسئولیت نهادهایی را که در برابر این اقدامات سکوت کرده‌اند، پیگیری خواهند کرد.

براساس این گزارش، این نامه روز شنبه ۱۸ مهر (۱۰ اکتبر ۲۰۲۶) منتشر شده و در اختیار سازمان‌ها و مقامات بین‌المللی با مسئولیت مرتبط با مفاد این بیانیه قرار گرفته است.