به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر، در ادامه سفر رسمی هیأت عالی‌رتبه هلال‌احمر کشورمان به ژنو، پیرحسین کولیوند به همراه راضیه عالیشوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت، و هیات همراه در مقر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ با میریانا اسپولیاریک دیدار و گفتگو کرد.

اسپولیاریک در این نشست، با تمجید از توان، انسجام و عملکرد درخشان هلال‌احمر ایران، به‌ویژه در خدمت‌رسانی گسترده و فداکارانه در جنگ اخیر، تأکید کرد: هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران یکی از قدرتمندترین و توانمندترین جمعیت‌های ملی جهان است و اقدامات انسان‌دوستانه این جمعیت، همواره مورد احترام و تحسین جامعه بین‌المللی قرار دارد.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ همچنین ضمن تأکید بر تداوم حمایت‌های این نهاد از هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: تمامی وعده‌ها و توافقاتی که در سفر خود به ایران مطرح شده بود، با دقت، جدیت و ظرفیت بیشتری پیگیری خواهد شد و همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های امدادی، درمانی و بشردوستانه توسعه می‌یابد.

در این دیدار، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان، ضمن قدردانی از حضور میدانی و بازدید رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از مناطق آسیب‌دیده، این اقدام را نشانه‌ای از توجه جهانی به وضعیت انسانی مردم و ضرورت تقویت حمایت‌های بشردوستانه دانست.

وی همچنین از پیام تسلیت و ابراز همدردی خانم اسپولیاریک در پی درگذشت مادرشان صمیمانه قدردانی کرد و این همراهی انسانی را ارزشمند و نشانه عمق روابط انسانی و اخلاقی میان دو مجموعه عنوان کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هلال‌احمر ایران در حوزه امداد، درمان و توانبخشی، خواستار توسعه حمایت‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از مراکز توانبخشی جمعیت شد و بر ضرورت تأمین تجهیزات تخصصی و گسترش خدمات برای معلولان، جانبازان و بیماران نیازمند تأکید کرد.

کولیوند همچنین موضوع بازگشایی بیمارستان ایرانی دبی را یکی از مطالبات مهم و راهبردی حوزه درمان و خدمات بشردوستانه عنوان کرد و خواستار حمایت و پیگیری جدی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این زمینه شد.

مریانا اسپولیاریک نیز در پاسخ، با قاطعیت اعلام کرد که شخصاً به این موضوع ورود خواهد کرد و روند پیگیری برای بازگشایی بیمارستان ایرانی دبی را از طریق ظرفیت‌ها و رایزنی‌های بین‌المللی دنبال می‌کند.

در بخش دیگری از این دیدار، رئیس جمعیت هلال‌احمر کشورمان با اشاره به توقیف محموله مواد اولیه دارویی بیماران دیالیزی در کشتی «توسکا» توسط آمریکا، این اقدام را مغایر اصول انسانی و حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و خواستار اقدام جدی برای آزادسازی این محموله حیاتی شد.

رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت بیماران خاص، قول داد موضوع آزادسازی محموله هلال‌احمر ایران در کشتی توقیف‌شده توسکا را با جدیت و از مسیرهای انسانی و بین‌المللی پیگیری کند تا بیماران از دسترسی به دارو و تجهیزات حیاتی محروم نشوند.

کولیوند همچنین با اشاره به موارد متعدد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، خواستار پیگیری مستقل، شفاف و قاطع این موارد از سوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ شد و بر ضرورت حمایت از غیرنظامیان، مراکز درمانی و امدادگران در شرایط بحران و جنگ تأکید کرد.