استفاده از مسیرهای جایگزین و کشورهای ثالث در تامین دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فاطمه محمدبیگی، با اشاره به وضعیت تامین دارو در کشور، بر ضرورت تقویت مسیرهای جایگزین برای تامین داروهای خاص و مواد اولیه تاکید کرد.
وی با بیان اینکه حدود ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید میشود، افزود: توانمندی صنعت داروسازی و شرکتهای دانشبنیان موجب شده که کشور در حوزه تامین دارو از ظرفیت قابل قبولی برخوردار باشد.
محمدبیگی با اشاره به تاثیر آسیبهای وارد شده به برخی زیرساختهای حملونقل و محدودیتهای ایجاد شده در مسیرهای تامین، گفت: این شرایط، دسترسی به بخشی از مواد اولیه و برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را با دشواری مواجه کرده است. از اینرو، پیشنهادهایی برای تقویت ذخایر راهبردی دارویی و استفاده از مسیرهای جایگزین و ظرفیت کشورهای ثالث به دولت ارائه شده است.
وی ادامه داد: برخی بیماران مبتلا به بیماریهای خاص به داروهایی نیاز دارند که مشابه داخلی ندارند و تأمین این اقلام با حساسیت در حال پیگیری است تا نیاز درمانی این بیماران بدون وقفه برطرف شود.
نایبرئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین با اشاره به پیگیری این موضوع در مجامع بینالمللی گفت: محدودیت در دسترسی بیماران به دارو و تجهیزات پزشکی با اصول و موازین حقوق بشردوستانه مغایرت دارد و انتظار میرود نهادهای بینالمللی از جمله سازمان جهانی بهداشت، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و سازمان ملل در این زمینه مسئولانه عمل کنند.
وی تاکید کرد: ظرفیت علمی کشور، فعالیت شرکتهای دانشبنیان و توان صنعت داروسازی ایران زمینه تأمین بخش قابل توجهی از مواد اولیه و تولید دارو و تجهیزات پزشکی در داخل را فراهم کرده است.
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