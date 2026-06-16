راضیه عالی‌شوندی معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات این جمعیت در جریان جنگ اخیر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر علاوه بر ارائه خدمات امداد و نجات، در حوزه دیپلماسی بشردوستانه نیز حضوری فعال داشت.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر حدود ۱۱۰ هزار نیروی عضو تیم‌های واکنش سریع و تیم‌های تخصصی امداد و نجات در اختیار دارد، افزود: در جریان جنگ اخیر از ظرفیت ۲۸ هزار نفر از این نیروهای تخصصی استفاده شد که نشان‌دهنده آمادگی کامل جمعیت هلال احمر برای پاسخگویی به انواع بحران‌ها اعم از جنگ و بلایای طبیعی است.

عالی‌شوندی ادامه داد: در حوزه دیپلماسی بشردوستانه، موارد نقض حقوق بشردوستانه به صورت روزانه مستندسازی و برای مراجع حقوقی بین‌المللی ارسال شد. در مجموع گزارش‌های مربوطه به حدود ۱۷ نهاد بین‌المللی ارائه شد تا صدای قربانیان و غیرنظامیان آسیب‌دیده از جنگ به مجامع بین‌المللی منتقل شود.

وی درباره کمک‌های بشردوستانه دریافتی نیز گفت: هیچ‌گونه درخواست رسمی برای دریافت کمک از کشورها یا نهادهای بین‌المللی ارائه نکردیم، اما ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار مشارکت در کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان جنگ شدند.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر افزود: در این راستا چهار فهرست شامل تجهیزات پزشکی و توانبخشی، دارو، تجهیزات امداد و نجات و سایر اقلام مورد نیاز با هماهنگی سازمان غذا و دارو تهیه و از طریق وزارت امور خارجه در اختیار نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کمک‌های نقدی و غیرنقدی از حدود ۳۰ کشور جمع‌آوری و از طریق مبادی رسمی وارد کشور شد. بخش دارویی این کمک‌ها در اختیار وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قرار گرفت و اقلام غذایی نیز میان ۱۹ استان متاثر از جنگ توزیع شد.

عالی‌شوندی با اشاره به بازدید نمایندگان نهادهای بین‌المللی از مناطق آسیب‌دیده گفت: نمایندگان سازمان ملل متحد، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مدیران ارشد فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر پس از حضور در ایران، مشاهدات میدانی خود را با گزارش‌های ارائه‌شده از سوی هلال احمر منطبق دانستند.

وی افزود: رئیس جمعیت هلال احمر نیز در نشست مشترک با مقامات و نهادهای بین‌المللی بشردوستانه، گزارشی از آثار و پیامدهای جنگ بر غیرنظامیان به‌ویژه دانش‌آموزان ارائه کرد که مورد توجه حاضران قرار گرفت. به گفته عالی‌شوندی، جمعیت صلیب سرخ ایتالیا نیز پیشنهاد برگزاری نمایشگاهی از شهدای امدادگر هلال احمر در ایتالیا را مطرح کرده است.

معاون امور بین‌الملل و حقوق بشردوستانه جمعیت هلال احمر در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت دارویی کشور گفت: در حال حاضر کمبود دارویی در داروخانه‌های هلال احمر وجود ندارد و با هماهنگی‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، ذخایر دارویی کشور در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: حتی در دوره‌ای که مرزهای هوایی کشور با محدودیت مواجه بود، داروهای مورد نیاز از طریق مرزهای زمینی و کشورهای همسایه وارد کشور شد و خدمات دارویی به بیماران بدون وقفه ادامه یافت.