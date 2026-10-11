مرتضی سیمیاری کارشناس امنیت منطقه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحرکات برخی از گروهک های تروریستی در منطقه، اظهار داشت: سال ۱۴۰۱ در پاکستان اتفاقی ویژه ثبت شده و یک زن در نقش عامل انتحاری ظاهر شد. این ماجرا اولین حمله‌ انتحاری ثبت‌ شده توسط یک زن‌ بلوچ بوده که در دانشگاه کراچی انجام شده است؛ حمله‌ای که در آن سه شهروند چینی و راننده پاکستانی آنان را کشته شدند.



وی ادامه داد: پس از این حادثه «جبهه آزادی بخش بلوچستان» با انتشار یک اطلاعیه مسئولیت عملیات را پذیرفت؛ سازمانی تروریستی در ایالت بلوچستان پاکستان که در ظاهر ماهیت مارکسیستی دارد اما در واقع بخشی از شبکه چپ‌آمریکایی است.



کارشناس امنیت منطقه افزود: پس از آن ماجرا زنان دیگری از همین گروه در حملات انتحاری در تربت، بیله و کلات شرکت کردند.



سیمیاری با بیان اینکه در ماه‌های اخیر؛ جبهه آزادی‌بخش بلوچستان واحد تمام‌ زنانه با عنوان « واحد کریمه» را وارد عملیات مستقیم کرده است، تصریح کرد: این سازمان تروریستی می‌گوید که این واحد اخیرا در نزدیکی تربت و سپس در کلات به نیروهای پاکستانی حمله کرده‌اند.



وی بیان کرد: سوء استفاده از زنان برای انجام اقدامات تروریستی از اغتاشاشات ۱۴۰۱ در ایران نیز دارای بازخوردهایی به ویژه در محیط امنیتی جنوب شرق کشور است، ویکتور اسال و ساربجیت کور، پژوهشگران سازمان سیا اخیرا در مقاله‌ای می‌نویسند که حضور زنان برای گروه‌های مسلح «مزیت تاکتیکی» ایجاد می‌کند، چون زنان کمتر هدف سوءظن قرار می‌گیرند.



سیمیاری عنوان کرد: سازمان سیا تاکید دارد که پنهان‌سازی مواد منفجره برای زنان ساده‌تر است و شوک روانی ناشی از حمله یک زن، توجه رسانه‌ای گسترده‌تری برمی‌انگیزد. تصاویر منتشرشده همچنین شماری از این زنان را با تفنگ‌های ام۱۶ و ام۴ و دیگر سلاح‌های ساخت دولت تروریستی آمریکا در جریان تمرینات رزمی نشان می‌دهد.



کارشناس امنیت منطقه خاطر نشان کرد: نکته جالب توجه رپورتاژ خبری شبکه تروریستی اینترنشنال برای زنان انتحاری است؛ ترویج تروریسم با فرمت فمینیستی حکایت از یک رویکرد جدید در سازمان سیا دارد که در آن از زنان به عنوان عنصری مصرفی و تاکتیکی استفاده می‌شود.