پرستاران از عدم پاسخگویی به مطالباتشان گلایه مندند

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در مراسم تجدید میثاق جامعه پرستاری با آرمان‌های انقلاب اسلامی، امام راحل (ره)، رهبر شهید انقلاب و رهبر معظم انقلاب، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای خدمت و سلامت و شهدای جنگ تحمیلی اخیر، به‌ویژه شهدای جامعه پرستاری، بیان کرد: مراسم تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدا، سنت دیرینه جامعه پرستاری در آغاز هفته پرستار است و فرصتی برای قدردانی از ایثارگری‌های این جامعه و تجدید عهد با آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تولیت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) و مجموعه برگزارکننده این مراسم، افزود: جامعه پرستاری با حضور در این آیین، مراتب سپاس خود را از حمایت‌های امام راحل و رهبر شهید از پرستاران اعلام می‌کند و بر پایبندی خود به خدمت به مردم، حفظ منافع کشور و ایفای مسئولیت در شرایط حساس تأکید دارد. هم‌زمان با این مراسم، جمعی از مدیران و همکاران پرستاری نیز در مشهد مقدس حضور یافته‌اند تا ضمن زیارت بارگاه امام رضا (ع)، آیین تجدید میثاقی برگزار کنند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به جایگاه معنوی حرفه پرستاری در نگاه بزرگان انقلاب و اندیشمندان کشور گفت: امام خمینی (ره) در دیدار با بهیاران و پرستاران، خدمت پرستاری را عبادتی در شمار عبادت‌های بزرگ دانسته‌اند. همچنین رهبر شهید با توصیف پرستاران به‌عنوان فرشتگان رحمت، بر ارزش و جایگاه این حرفه تأکید کرده‌اند. این نگاه ارزشمند، مایه افتخار جامعه پرستاری ایران است و مسئولیت ما را در پاسداشت شأن و جایگاه این حرفه دوچندان می‌کند.

نجاتیان با اشاره به نام‌گذاری روز پرستار هم‌زمان با میلاد حضرت زینب (س) گفت: انتخاب این روز برای بزرگداشت پرستاران، با توجه به ابعاد گوناگون شخصیت حضرت زینب (س)، از جمله مراقبت و پرستاری از بیماران، ایستادگی در برابر ظلم و روایتگری حماسه کربلا، انتخابی عمیق و معنادار است. حضرت زینب (س) همچنین الگویی برجسته از نقش‌آفرینی زنان مسلمان در دفاع از ارزش‌ها و خدمت به جامعه به شمار می‌روند.

پرستاران؛ پیشگامان خدمت در جنگ و بحران‌ها

وی با اشاره به نقش تاریخی پرستاران در دفاع مقدس و بحران‌های ملی اضافه کرد: جامعه پرستاری در دوران جنگ تحمیلی، در خط مقدم ارائه خدمات درمانی حضور داشت و نسل‌های مختلف پرستاران نیز در حوادثی همچون زلزله، سیل و دیگر بحران‌ها، مسئولیت خود را در قبال مردم و کشور به‌خوبی ایفا کرده‌اند.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به حضور پرستاران جوان در جنگ‌های اخیر افزود: گاهی تصور می‌شد روحیه ایثارگری نسل‌های جدید نسبت به گذشته کمرنگ شده است؛ اما حضور پرستاران جوان در جنگ دوازده‌روزه و جنگ اخیر نشان داد که این روحیه نه‌تنها از بین نرفته، بلکه همچنان با قوت در جامعه پرستاری وجود دارد.

وی در ادامه، با گرامیداشت یاد شهید احمد محمدی، از همکاران جامعه پرستاری، به روایت بخشی از زندگی او پرداخت و گفت: شهید محمدی از جمله پرستاران جهادگری بود که در مقاطع مختلف، از حضور در دفاع از حرم در سوریه و تحمل اسارت تا همراهی با مدافعان امنیت کشور، مسیر خدمت و فداکاری را ادامه داد و سرانجام به شهادت رسید. چنین نمونه‌هایی نشان می‌دهد که مسئولیت‌پذیری و ایثار در جامعه پرستاری، محدود به یک نسل نیست.

نجاتیان همچنین با اشاره به فداکاری پرستاران در شرایط بمباران و تهدید مراکز درمانی، از جمله اقدام شجاعانه یکی از پرستاران در نجات سه نوزاد از بخش مراقبت‌های ویژه در شرایط خطرناک، بیان کرد: این صحنه‌ها جلوه‌ای از تعهد حرفه‌ای و روحیه فداکاری پرستارانی است که حتی در شرایطی که جان خود و خانواده‌هایشان در معرض خطر قرار دارد، خدمت به مردم را در اولویت قرار می‌دهند.

ایثارگری پرستاران باید با اقدام عملی پاسخ داده شود

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری با انتقاد از رسیدگی‌ نشدن متناسب به مشکلات و مطالبات پرستاران گفت: در کنار این همه ایثارگری و جان‌فشانی، آن‌طور که باید و شاید به مشکلات پرستاران رسیدگی نشده است. ما شرایط اقتصادی کشور و دشواری‌های ناشی از جنگ را درک می‌کنیم، اما اتفاقاً در چنین شرایطی است که باید به نیروهای ایثارگر و کادر بهداشت و درمان که در سخت‌ترین موقعیت‌ها در کنار مردم مانده‌اند، توجه ویژه شود.

وی افزود: پرستارانی که در روزهای بحرانی، بیمارستان‌ها را ترک نکردند، در کنار بیماران ماندند و حتی در شرایط تهدید و بمباران به خدمت ادامه دادند، شایسته آن هستند که فداکاری‌هایشان در عمل مورد توجه قرار گیرد. اگر در بزنگاه‌های حساس، از نیروهای نظامی و همه نیروهای جان‌برکف، از جمله کادر بهداشت و درمان و پرستاران، حمایت لازم صورت نگیرد، کشور در آینده با آسیب‌های جدی مواجه خواهد شد.

نجاتیان با تأکید بر ضرورت تبدیل قدردانی‌های رسمی به اقدامات ملموس ادامه داد: جامعه پرستاری ضمن قدردانی از حمایت‌ها و توجهات صورت‌گرفته، همچنان گلایه دارد که مطالبات و مشکلات پرستاران متناسب با حجم مسئولیت‌ها، تلاش‌ها و ایثارگری‌های آنان برطرف نشده است. انتظار داریم مسئولان، به‌ویژه در شرایط دشوار کنونی، برای رفع این مشکلات و بهبود وضعیت جامعه پرستاری اقدامات مؤثر و عملی انجام دهند.

وی همچنین از پیام و توجه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به جامعه پرستاری قدردانی کرد و آن را مایه دلگرمی این جامعه دانست.

هفته پرستار؛ فرصتی برای پاسداشت ایثار و پیگیری مطالبات

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری در پایان ابراز امیدواری کرد هفته پرستار، علاوه بر گرامیداشت مقام و منزلت پرستاران و یادآوری ایثارگری‌های آنان، فرصتی برای شنیده‌شدن مطالبات و تسریع در حل مشکلات این قشر باشد.

وی با قدردانی مجدد از مجموعه آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) برای فراهم‌کردن زمینه برگزاری این مراسم گفت: امیدواریم در سال آینده، در کنار تجدید میثاق با آرمان‌های امام راحل و شهدا، بتوانیم از حل بخش قابل‌توجهی از مشکلات جامعه پرستاری سخن بگوییم و شاهد بهبود شرایط خدمت‌رسانی پرستاران به مردم باشیم.

تجدید میثاق جامعه پرستاری با آرمان‌های امام راحل

همزمان با آغاز هفته پرستار و در آستانه سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، رئیس کل سازمان نظام پرستاری به همراه جمعی از معاونان، مدیران، کارکنان سازمان و پرستاران، با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره)، با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند.

در این آیین، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، شهدای حوزه سلامت و شهدای جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه نیز گرامی داشته شد و شرکت‌کنندگان با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بر ضرورت پاسداشت ایثارگری‌های مدافعان کشور و خدمتگزاران مردم تأکید کردند.