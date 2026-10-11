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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۷

میقانی: مه‌گرفتگی در گردنه امین‌الله موجب کاهش دید افقی شده است

میقانی: مه‌گرفتگی در گردنه امین‌الله موجب کاهش دید افقی شده است

بجنورد- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی گفت: مه غلیظ در گردنه امین‌الله دید افقی رانندگان را کاهش داده و بارندگی نیز موجب لغزندگی جاده‌های استان شده است.

مهدی میقانی در گف‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد : مه غلیظ صبح امروز در این محور موجب کاهش دید افقی رانندگان شده است و کاربران جاده‌ای باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.

میقانی افزود: رانندگان در محور بجنورد- آشخانه باید ضمن کاهش سرعت، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را رعایت کنند و در صورت برخورداری خودرو از چراغ مه‌شکن، از آن استفاده کنند.

میقانی با اشاره به بارش باران در محورهای مختلف استان افزود: بارندگی سطح جاده‌ها را لغزنده کرده است و رانندگان باید از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان‌شمالی با بیان اینکه با وجود بارندگی و مه‌گرفتگی، تردد در تمامی محورهای استان روان و عادی است، گفت: تاکنون محدودیتی برای عبور و مرور در راه‌های استان گزارش نشده است.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت جوی و شرایط راه‌ها اطلاع پیدا کنند و با توجه به وضعیت هوا، تجهیزات مورد نیاز را همراه داشته باشند

کد مطلب 6974120

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