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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

جاعل حرفه‌ای ارز و اسناد دولتی در خمینی‌شهر دستگیر شد

جاعل حرفه‌ای ارز و اسناد دولتی در خمینی‌شهر دستگیر شد

اصفهان - فرمانده انتظامی استان اصفهان از شناسایی و انهدام فعالیت یک جاعل حرفه‌ای در شهرستان خمینی‌شهر خبر داد و گفت: از مخفیگاه این متهم مقادیر قابل‌توجهی ارز، سکه و اسناد دولتی جعلی کشف شد.

سردار عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد تحرکات مجرمانه توسط مأموران پلیس امنیت عمومی شهرستان خمینی‌شهر، فردی که به‌صورت تخصصی در زمینه جعل ارز، اسناد دولتی و مهرهای رسمی فعالیت داشت، شناسایی شد.

وی افزود: مأموران پس از تکمیل تحقیقات و زیر نظر گرفتن مخفیگاه متهم، در عملیاتی هدفمند و غافلگیرانه، این جاعل حرفه‌ای را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به کشفیات پلیس در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۵۰۰ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۵۰ قطعه چک‌پول ۵۰ هزار تومانی، هزار قطعه سکه ۵۰ دیناری مربوط به کشور عراق، تعدادی اسناد دولتی و هویتی جعلی، و همچنین مهر متعلق به وکیل پایه یک دادگستری کشف شد.

سردار حسنوند به حرفه‌ای بودن متهم در جعل اسناد اشاره کرد و گفت: با توجه به مستندات مکشوفه، پرونده قضایی در این زمینه تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی و سیر مراحل دادرسی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با جرایم جعل و اقدامات مخل نظام اقتصادی، خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در معاملات و مبادلات مالی خود، نسبت به اصالت اسکناس‌ها و اعتبار مدارک حساسیت لازم را داشته باشند و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را بلافاصله از طریق مراجع انتظامی یا سامانه ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6974129

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