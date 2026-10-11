به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی با قدردانی از برگزارکنندگان یازدهمین نمایشگاه کتاب استان، اظهار کرد: هر اقدامی که در راستای گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی انجام شود، اقدامی ارزشمند و مغتنم است و باید از تلاش افرادی که زمینه برپایی این رویداد فرهنگی را فراهم کرده‌اند، قدردانی کرد.

وی با دعوت از مردم زنجان برای حضور در یازدهمین نمایشگاه کتاب استان افزود: از همه همشهریان و هم‌استانی‌های عزیز دعوت می‌کنم با حضور در این نمایشگاه، از ظرفیت‌های فراهم‌شده برای دسترسی به کتاب و آشنایی با آثار نویسندگان و ناشران استفاده کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به اهمیت جایگاه کتاب در سبد هزینه‌های خانوار، تصریح کرد: یکی از تأکیدات رهبر شهید این بود که خانواده‌ها باید برای کتاب و کتاب‌خوانی هزینه کنند. اگر به همان اندازه‌ای که برای تشریفات و تجملات در سبد هزینه‌های خانوار اعتبار در نظر گرفته می‌شود، برای کتاب و مطالعه نیز هزینه اختصاص یابد، بسیاری از مسائل و مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه قابلیت حل‌وفصل خواهد داشت.

حسینی با بیان اینکه کتاب‌خوانی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای سطح دانش جامعه دارد، ادامه داد: جامعه‌ای که اهل دانش، آگاهی و مطالعه باشد، از قدرت تشخیص و تحلیل بیشتری برخوردار خواهد بود و در برابر تلاش‌هایی که برای انحراف افکار عمومی صورت می‌گیرد، توانمندتر عمل می‌کند.

وی با اشاره به جنگ شناختی و تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر افکار و باورهای مردم، افزود: اگر جامعه‌ای از آگاهی و دانش کافی برخوردار باشد، دشمنانی که امروز تلاش می‌کنند از طریق جنگ شناختی اذهان مردم را منحرف کنند، به‌آسانی به اهداف خود نخواهند رسید.

لزوم بهره‌گیری از پیشنهادهای نخبگان برای ارتقای نمایشگاه کتاب

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به دیدگاه‌های کارشناسی در برگزاری رویدادهای فرهنگی، خاطرنشان کرد: ممکن است نخبگان و فرهیختگان درباره نحوه برگزاری نمایشگاه کتاب پیشنهادها و دیدگاه‌هایی داشته باشند که لازم است این نظرات به مسئولان برگزاری منتقل شود تا در برنامه‌ریزی‌های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

حسینی با اشاره به مسئولیت خود به‌عنوان رئیس شورای فرهنگ عمومی استان و نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه زنجان، تأکید کرد: در حد توان و ظرفیت خود برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در شهر و استان زنجان در خدمت فعالان این حوزه خواهم بود و از اقداماتی که به تقویت این فرهنگ کمک کند، حمایت می‌کنم.

برگزاری مستمر نمایشگاه، زمینه‌ساز رفع کاستی‌هاست

وی در ارزیابی اولیه از نحوه برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان گفت: با توجه به اینکه در ساعات ابتدایی برگزاری نمایشگاه قرار داریم، در حال حاضر ارزیابی مشخصی از روند برگزاری آن ندارم؛ اما امیدوارم با اطلاع‌رسانی مناسب رسانه‌ها، مردم استان از برپایی این رویداد مطلع شوند و حضور پیدا کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان با اشاره به وقفه چندساله در برگزاری نمایشگاه کتاب استان اظهار کرد: پس از ایجاد وقفه در برگزاری این نمایشگاه، طبیعی است که در زمینه کم‌وکیف ارائه خدمات و نحوه برگزاری، برخی کاستی‌ها وجود داشته باشد و ممکن است همه بخش‌ها در نخستین مرحله به سطح مطلوب نرسیده باشند.

حسینی ادامه داد: اگر این رویداد فرهنگی به‌صورت مستمر و سالانه برگزار شود، بسیاری از امور به‌تدریج در مسیر طبیعی خود قرار می‌گیرد، تجربه برگزارکنندگان افزایش می‌یابد و کاستی‌های احتمالی نیز کمتر خواهد شد.

وی در پایان بر ضرورت اطلاع‌رسانی گسترده درباره نمایشگاه کتاب و مشارکت مردم در این رویداد فرهنگی تأکید کرد و گفت: استمرار برگزاری نمایشگاه در کنار استفاده از دیدگاه‌های نخبگان و فرهیختگان می‌تواند به بهبود کیفیت برگزاری و تقویت فرهنگ مطالعه در استان کمک کند.