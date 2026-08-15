به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، حسن اکبری در جریان بازدید از منطقه حفاظت‌شده کالمند ـ بهادران، با اشاره به اهمیت پایش مستمر مناطق در ایام تعطیل اظهار کرد: در این بازدید که با حضور رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انجام شد، وضعیت تعدادی از آب‌انبارها، منابع آبی و شرایط آبرسانی منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین وضعیت جمعیت گورخرهای رهاسازی‌شده در منطقه حفاظت‌شده کالمند ـ بهادران مورد پایش و بررسی قرار گرفت و در ادامه، از پاسگاه محیط‌بانی مهدی‌آباد بازدید شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد ادامه داد: در دیدار با محیط‌بانان منطقه، مسائل و موضوعات مطرح‌شده در بازدیدهای قبلی، از جمله تأمین آب و نیازهای حفاظتی منطقه، مجدداً مورد بررسی قرار گرفت و آخرین اقدامات انجام‌شده پیگیری شد.

اکبری با بیان اینکه شرایط خشکسالی، وابستگی حیات وحش به منابع آبی را افزایش داده است، تصریح کرد: در وضعیت کنونی، بخش قابل توجهی از گشت و کنترل محیط‌بانان علاوه بر پیشگیری و مقابله با تخلفات شکار و صید، به پایش مستمر منابع آبی، آبشخورها و اطمینان از دسترسی حیات وحش به آب اختصاص دارد.

وی گفت: در ادامه این برنامه، از پاسگاه محیط‌بانی کالمند نیز بازدید شد و مسائل حفاظتی منطقه در گفت‌وگو با محیط‌بانان و همیاران محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت.

پایش زیستگاه‌های تفت و اردکان؛ نشانه‌های امیدبخش از احیای حیات وحش

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در ادامه با اشاره به تداوم برنامه پایش مناطق استان، از بخش‌هایی از مناطق آزاد شهرستان تفت نیز بازدید کرد و افزود: در ادامه، زیستگاه پیشنهادی شهرستان اردکان برای افزایش سطح حفاظت مورد بازدید میدانی قرار گرفت.

اکبری اظهار کرد: این محدوده از مناطق کوهستانی ارزشمند استان است که در ادامه منطقه شکارممنوع مرور آغاز شده و تا مرز شهرستان‌های اردکان و نایین امتداد دارد. وجود ارتفاعات مناسب، پوشش گیاهی مطلوب و فراوانی درختان بادام کوهی، ظرفیت مناسبی برای زیست و توسعه جمعیت حیات وحش در این منطقه ایجاد کرده است.

وی با اشاره به نقش جامعه محلی در حفاظت از زیستگاه‌ها گفت: خوشبختانه با استفاده از ظرفیت همیاران محیط زیست و مشارکت جامعه محلی، شاهد بهبود شرایط و روند رو به احیای حیات وحش در این منطقه هستیم.

اکبری وجود منابع آبی طبیعی را از دیگر نقاط قوت این زیستگاه عنوان کرد و افزود: تعداد قابل توجهی چشمه در این محدوده وجود دارد که بخش عمده آنها همچنان پویا بوده و نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز حیات وحش ایفا می‌کنند. در جریان این بازدید نیز تعداد قابل توجهی پرندگان و تعدادی کل و بز مشاهده شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای زیستگاهی منطقه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد در پایان با قدردانی از تلاش محیط‌بانان شهرستان اردکان خاطرنشان کرد: گشت و کنترل مستمر در این منطقه توسط اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان در حال انجام است و با توجه به محدودیت نیروی انسانی، گستردگی عرصه‌های طبیعی و تعدد مناطق حفاظت شده این شهرستان، استمرار این اقدامات و تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و همراهی همیاران محیط زیست، شایسته تقدیر است.