  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۸

هزینه وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو اعلام شد

هزینه وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو اعلام شد

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از الزام پرداخت هزینه‌های اسناد رسمی با کارت بانکی ذی‌نفع خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح نحوه پرداخت هزینه‌های قانونی تنظیم اسناد رسمی گفت: هزینه‌های قانونی تنظیم سند رسمی باید صرفاً از طریق دستگاه کارت‌خوان مستقر در دفتر اسناد رسمی وصول شود و پرداخت این هزینه‌ها نیز باید با استفاده از کارت بانکی ذی‌نفع انجام گیرد.

وی افزود: پس از تأیید سند در سامانه، پیامکی حاوی جزئیات هزینه‌های پرداختی، شناسه و رمز تصدیق سند به شماره همراه ذی‌نفع ارسال خواهد شد.

قویدل با اشاره به اجزای هزینه‌های قانونی تنظیم اسناد رسمی اظهار کرد: هزینه‌های هر سند رسمی شامل حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه صدور سند و هزینه اوراق است. همچنین بسته به نوع سند، ممکن است هزینه‌های دیگری از جمله هزینه استعلام، مالیات نقل‌وانتقال، بدهی تأمین اجتماعی، ۲ درصد درآمد پایدار موضوع ماده ۸ قانون شهرداری‌ها، عوارض شهرداری، نیم‌درصد حق‌الثبت کاداستر و سایر هزینه‌های قانونی نیز دریافت شود.

وی ادامه داد: مبلغ نهایی هزینه‌های تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط با آن تعیین می‌شود و ممکن است در اسناد مختلف متفاوت باشد.

جزئیات هزینه وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هزینه‌های تنظیم وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو گفت: در این مثال، حق‌الثبت ۳۰ هزار تومان، حق‌التحریر ۶۷۵ هزار تومان، مالیات بر ارزش افزوده حق‌التحریر با نرخ ۹ درصد معادل ۶۰ هزار و ۷۵۰ تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند ۳۰ هزار تومان و هزینه اوراق نیز ۳۰ هزار تومان است.

قویدل با تأکید بر شفافیت در پرداخت هزینه‌های قانونی اسناد رسمی بیان کرد: پس از پرداخت هزینه‌ها از طریق دستگاه کارت‌خوان و تأیید سند در سامانه، پیامکی شامل شناسه و رمز تصدیق سند و مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده به شماره همراه ذی‌نفع ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های قانونی به‌صورت تفکیکی در ذیل سند درج می‌شود تا متقاضی بتواند از جزئیات هزینه‌های مربوط به تنظیم سند رسمی مطلع شود.

کد مطلب 6974159
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها