به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تشریح نحوه پرداخت هزینه‌های قانونی تنظیم اسناد رسمی گفت: هزینه‌های قانونی تنظیم سند رسمی باید صرفاً از طریق دستگاه کارت‌خوان مستقر در دفتر اسناد رسمی وصول شود و پرداخت این هزینه‌ها نیز باید با استفاده از کارت بانکی ذی‌نفع انجام گیرد.

وی افزود: پس از تأیید سند در سامانه، پیامکی حاوی جزئیات هزینه‌های پرداختی، شناسه و رمز تصدیق سند به شماره همراه ذی‌نفع ارسال خواهد شد.

قویدل با اشاره به اجزای هزینه‌های قانونی تنظیم اسناد رسمی اظهار کرد: هزینه‌های هر سند رسمی شامل حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه صدور سند و هزینه اوراق است. همچنین بسته به نوع سند، ممکن است هزینه‌های دیگری از جمله هزینه استعلام، مالیات نقل‌وانتقال، بدهی تأمین اجتماعی، ۲ درصد درآمد پایدار موضوع ماده ۸ قانون شهرداری‌ها، عوارض شهرداری، نیم‌درصد حق‌الثبت کاداستر و سایر هزینه‌های قانونی نیز دریافت شود.

وی ادامه داد: مبلغ نهایی هزینه‌های تنظیم سند رسمی با توجه به نوع سند و هزینه‌های قانونی مرتبط با آن تعیین می‌شود و ممکن است در اسناد مختلف متفاوت باشد.

جزئیات هزینه وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هزینه‌های تنظیم وکالت نقل‌وانتقال و تعویض پلاک خودرو گفت: در این مثال، حق‌الثبت ۳۰ هزار تومان، حق‌التحریر ۶۷۵ هزار تومان، مالیات بر ارزش افزوده حق‌التحریر با نرخ ۹ درصد معادل ۶۰ هزار و ۷۵۰ تومان، هزینه صدور الکترونیکی سند ۳۰ هزار تومان و هزینه اوراق نیز ۳۰ هزار تومان است.

قویدل با تأکید بر شفافیت در پرداخت هزینه‌های قانونی اسناد رسمی بیان کرد: پس از پرداخت هزینه‌ها از طریق دستگاه کارت‌خوان و تأیید سند در سامانه، پیامکی شامل شناسه و رمز تصدیق سند و مجموع هزینه‌های پرداخت‌شده به شماره همراه ذی‌نفع ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هزینه‌های قانونی به‌صورت تفکیکی در ذیل سند درج می‌شود تا متقاضی بتواند از جزئیات هزینه‌های مربوط به تنظیم سند رسمی مطلع شود.