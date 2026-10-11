سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عزم جدی پلیس برای برقراری نظم و امنیت پایدار در سطح شهرستان اصفهان، اظهار کرد: در پی وقوع چندین فقره سرقت در نقاط مختلف شهرستان که موجب نگرانی برخی شهروندان شده بود، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات گسترده اطلاعاتی، پایش‌های میدانی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند مخفیگاه ۲۴ سارق حرفه‌ای را شناسایی و طی عملیات‌های هماهنگ و غافلگیرانه، آن‌ها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با بیان اینکه در جریان این اقدامات، ۶۴ فقره انواع سرقت از جمله سرقت خودرو، لوازم و قطعات وسایل نقلیه، موتورسیکلت و سایر اموال شهروندان کشف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی و صدور احکام قضایی، به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ نیکبخت تأکید کرد: مقابله با سرقت، صیانت از اموال مردم و ارتقای امنیت عمومی، اولویت همیشگی پلیس است و نیروهای انتظامی در این راه هیچ‌گونه مماشاتی با برهم‌زنندگان امنیت و آسایش عمومی نخواهند داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از شهروندان خواست با رعایت نکات ایمنی، استفاده از تجهیزات ضدسرقت و توجه به هشدارهای پلیسی، فرصت ارتکاب جرم را از مجرمان سلب کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ابراز کرد: امنیت محصولی جمعی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تحرکات مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.