نهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم در تهران فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره مسابقات حفظ قرآن کریم به همت مؤسسه «دارتحفیظ القرآن الکریم» (واحد خواهران) برگزار می‌شود. این رقابت‌ها در راستای ترویج فرهنگ حفظ کلام وحی و شناسایی استعدادهای برتر قرآنی در دو بخش بزرگسالان و دانش‌آموزی طراحی شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه این مسابقات، حافظان قرآن کریم در بخش بزرگسالان در رشته‌های حفظ ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم و در بخش دانش‌آموزی در رشته‌های حفظ ۱، ۳، ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ جزء و کل قرآن کریم به رقابت خواهند پرداخت.

علاقه‌مندان به شرکت در این رویداد معنوی می‌توانند از ۱۵ مهرماه تا ۵ آبان‌ماه نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند. زمان برگزاری این رقابت‌ها نیز روز سه‌شنبه، ۱۹ آبان‌ماه تعیین شده است که طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته، بخش بزرگسالان از ساعت ۸:۳۰ صبح و بخش دانش‌آموزی از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد.

این مسابقات ویژه قرآن‌آموزان مؤسسه دارتحفیظ القرآن الکریم (واحد خواهران) است و علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام به نشانی تهران، میدان بهارستان، خیابان مجاهدین اسلام، خیابان ایران، موسسه دارتحفیظ القرآن الکریم مراجعه کنند.

همچنین، قرآن‌آموزان جهت ارتباط با دبیرخانه و کسب اطلاعات تکمیلی می‌توانند با شماره‌های ۳۳۵۶۹۰۱۹، ۳۳۵۰۴۶۴۶ و ۳۳۵۶۵۱۵۹ تماس حاصل کرده و یا به پایگاه اطلاع‌رسانی این مؤسسه به نشانی darotahfeez.ir مراجعه کنند.