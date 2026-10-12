ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با الغرافه؛ غیبت بزرگ یک بازیکن!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا سطح نخبگان، شامگاه دوشنبه ۱۹ مهر از ساعت ۲۱:۴۵ در ورزشگاه ثانی بن جاسم شهر دوحه به مصاف الغرافه قطر می‌رود. بر اساس ترکیب احتمالی آبی‌پوشان برای این مسابقه، حبیب فرعباسی بار دیگر درون دروازه قرار خواهد گرفت تا برای دهمین دیدار فصل جاری، وظیفه حراست از قفس توری استقلال را بر عهده داشته باشد.

در خط دفاعی، رستم آشورماتوف در کنار سامان فلاح زوج دفاع میانی استقلال را تشکیل می‌دهند. صالح حردانی در سمت راست و حسین گودرزی در سمت چپ خط دفاعی به میدان خواهند رفت تا مسئولیت مهار حملات الغرافه و حمایت از بازیکنان کناری را بر عهده داشته باشند.

در خط میانی نیز امیرمحمد رزاقی‌نیا و اسماعیل قلی‌زاده گزینه‌های احتمالی کادر فنی برای حضور در ترکیب اصلی هستند. در خط حمله، با توجه به مصدومیت یاسر آسانی و احتمال نیمکت‌نشینی این وینگر آلبانیایی، محمدحسین اسلامی شانس حضور در ترکیب اصلی را دارد و می‌تواند جای خالی او را پر کند. علیرضا کوشکی نیز در جناح چپ خط حمله به میدان می‌رود.

در نوک پیکان حمله استقلال هم سعید سحرخیزان به‌عنوان مهاجم هدف بازی خواهد کرد و امیدوار است با استفاده از موقعیت‌های گلزنی، نقش مؤثری در رسیدن آبی‌پوشان به دومین پیروزی متوالی در لیگ قهرمانان آسیا سطح نخبگان داشته باشد.

به این ترتیب، استقلال در شرایطی برابر الغرافه قرار می‌گیرد که در کنار حفظ ساختار دفاعی خود، به دنبال استفاده از توان هجومی بازیکنانش برای کسب سه امتیاز این مسابقه و ادامه روند موفقیت‌آمیز خود در رقابت‌های آسیایی است.

ترکیب احتمالی استقلال برای بازی با الغرافه به شرح زیر است:

حبیب فرعباسی، سامان فلاح، عارف آقاسی، رستم آشورماتوف، صالح حردانی، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، علیرضا کوشکی، اسماعیل قلی زاده، محمدحسین اسلامی (یاسر آسانی) و سعید سحرخیزان