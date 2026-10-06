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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

سومین جشنواره ملی زعفران آبان ۱۴۰۵ در مشهد برگزار می‌شود

سومین جشنواره ملی زعفران آبان ۱۴۰۵ در مشهد برگزار می‌شود

سومین جشنواره ملی زعفران با هدف تقویت برند زعفران ایرانی و گسترش بازارهای صادراتی، از چهارم تا هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، تقویت برند زعفران ایرانی، گسترش بازارهای صادراتی و جلب مشارکت استان‌های زعفران‌خیز، محورهای اصلی این دوره از جشنواره است.

در همین راستا، نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته به مدت چهار روز و با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه‌های فرآوری، بسته‌بندی و محصولات مرتبط برپا خواهد شد. دبیرخانه جشنواره در اتاق خراسان رضوی نیز هماهنگی برنامه‌ها را با دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های بخش خصوصی دنبال می‌کند.

دیپلماسی اقتصادی از بخش‌های مهم جشنواره امسال است و با همکاری وزارت امور خارجه، از سفرای اسپانیا، اتریش، ایتالیا، چین، ژاپن، هند، برزیل، مکزیک، اروگوئه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای حضور در این رویداد دعوت شده است. دعوت از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی اکو، فائو، یونیدو و یونسکو نیز در برنامه قرار دارد.

برنامه جشنواره به فضای نمایشگاهی محدود نخواهد بود. کاروان‌های ترویجی، آموزشی و گردشگری برای بازدید از مناطق شاخص تولید زعفران، از جمله تربت‌حیدریه و زاوه، پیش‌بینی شده است. ظرفیت تبلیغات شهری و مبادی ورودی مشهد نیز برای معرفی رویداد به کار گرفته می‌شود و برنامه‌های آیینی و فرهنگی بومی خراسان، بخشی از مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود.

فراخوان سومین جشنواره عکس «روز ملی زعفران» نیز منتشر شده است و هنرمندان، عکاسان، نویسندگان و علاقه‌مندان سراسر کشور تا ۲۳ مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. موضوع آثار، وجوه گوناگون زعفران ایران را دربرمی‌گیرد؛ از هویت و برند این محصول در مسیر مزرعه تا بازارهای جهانی، سلامت و خواص دارویی و کاربردهای نوین آن تا کشاورزی پایدار، زندگی کشاورزان، فرهنگ و میراث زعفران، کیفیت و اصالت، فرآوری و ارزش‌آفرینی.

شرکت در بخش عکس با دوربین حرفه‌ای یا تلفن همراه آزاد است و هر شرکت‌کننده در بخش عکس‌نوشت می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه کند. به برگزیدگان دو بخش نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

کد مطلب 6969713

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