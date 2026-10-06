به گزارش خبرگزاری مهر، معرفی ظرفیت‌های زنجیره ارزش، تقویت برند زعفران ایرانی، گسترش بازارهای صادراتی و جلب مشارکت استان‌های زعفران‌خیز، محورهای اصلی این دوره از جشنواره است.

در همین راستا، نمایشگاه تخصصی زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته به مدت چهار روز و با حضور تولیدکنندگان، صادرکنندگان، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه‌های فرآوری، بسته‌بندی و محصولات مرتبط برپا خواهد شد. دبیرخانه جشنواره در اتاق خراسان رضوی نیز هماهنگی برنامه‌ها را با دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های بخش خصوصی دنبال می‌کند.

دیپلماسی اقتصادی از بخش‌های مهم جشنواره امسال است و با همکاری وزارت امور خارجه، از سفرای اسپانیا، اتریش، ایتالیا، چین، ژاپن، هند، برزیل، مکزیک، اروگوئه، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان و افغانستان برای حضور در این رویداد دعوت شده است. دعوت از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی اکو، فائو، یونیدو و یونسکو نیز در برنامه قرار دارد.

برنامه جشنواره به فضای نمایشگاهی محدود نخواهد بود. کاروان‌های ترویجی، آموزشی و گردشگری برای بازدید از مناطق شاخص تولید زعفران، از جمله تربت‌حیدریه و زاوه، پیش‌بینی شده است. ظرفیت تبلیغات شهری و مبادی ورودی مشهد نیز برای معرفی رویداد به کار گرفته می‌شود و برنامه‌های آیینی و فرهنگی بومی خراسان، بخشی از مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود.

فراخوان سومین جشنواره عکس «روز ملی زعفران» نیز منتشر شده است و هنرمندان، عکاسان، نویسندگان و علاقه‌مندان سراسر کشور تا ۲۳ مهرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند. موضوع آثار، وجوه گوناگون زعفران ایران را دربرمی‌گیرد؛ از هویت و برند این محصول در مسیر مزرعه تا بازارهای جهانی، سلامت و خواص دارویی و کاربردهای نوین آن تا کشاورزی پایدار، زندگی کشاورزان، فرهنگ و میراث زعفران، کیفیت و اصالت، فرآوری و ارزش‌آفرینی.

شرکت در بخش عکس با دوربین حرفه‌ای یا تلفن همراه آزاد است و هر شرکت‌کننده در بخش عکس‌نوشت می‌تواند حداکثر سه اثر ارائه کند. به برگزیدگان دو بخش نیز جوایزی اهدا خواهد شد.