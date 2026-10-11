خراسان رضوی رتبه نخست کشور در واحدهای نمونه استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته استاندارد با شعار «استاندارد، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه پایدار» برگزار شد، ضمن گرامیداشت این ایام اظهار کرد: امسال ۳۲ واحد تولیدی و خدماتی استان به عنوان نمونه ملی و استانی معرفی شدند که از این تعداد ۸ واحد موفق به کسب عنوان نمونه ملی شده‌اند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی افزود: این موفقیت حاصل تلاش همکاران و عقبه توانمند صنعت در خراسان رضوی است که موجب شده برای دومین سال متوالی بالاترین آمار در کشور را به خود اختصاص دهیم.

صدور بیش از ۳۲۰ پروانه استاندارد در خراسان رضوی

وی با اشاره به عملکرد یک‌ساله این اداره‌کل بیان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ پروانه استاندارد در استان صادر شده است.

محمدی همچنین در خصوص وضعیت نظارت بر مصنوعات طلا گفت: در این مدت ۳۴۱ مورد نمونه‌برداری از مصنوعات طلا صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۵ درصد رشد داشته است؛ همچنین ۳۹ کد شناسایی برای سازندگان طلا صادر شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره چالش‌های کارگاه‌های ری‌گیری طلا بیان کرد: طبق قوانین فعلی و امکان ثبت‌نام در سامانه جامع تجارت، صدور مجوز این کارگاه‌ها در اختیار اداره استاندارد نیست. با این حال، وظیفه ما نظارت است و تلاش می‌کنیم با همکاری اتحادیه‌های مربوطه، سطح استاندارد این واحدها را ارتقا دهیم.

تشریح اقدامات در حوزه استانداردسازی مصرف انرژی و ساختمان

وی در خصوص تکالیف قانونی در حوزه مصرف انرژی گفت: در حوزه واحدهای تولیدی، استانداردهای ملی مصرف انرژی اجباری شده است. بر این اساس، میزان مصرف انرژی محصول هر واحد تولیدی برای سال بعد بررسی می‌شود و در صورت عدم موفقیت در اخذ گواهی‌های مربوطه، مشمول جرایم قانونی خواهند شد.

محمدی درباره استانداردسازی ساختمان‌ها نیز افزود: بازنگری در استاندارد اجباری برچسب انرژی ساختمان در سال گذشته انجام شد و بررسی ساختمان‌های مختلف توسط شرکت‌های بازرسی آغاز شده است. برای این موضوع زیرساخت‌های سامانه‌ای در حال تهیه است تا دستگاه‌های اجرایی نیز ملزم به رعایت این استانداردها شوند.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در بین نسل جوان تصریح کرد: با توجه به تعطیلی مدارس در سال گذشته، برنامه‌های آموزشی با وقفه مواجه شد، اما از ابتدای مهرماه این روند دوباره آغاز شده و همکاران ما در مدارس جهت آموزش سفیران استاندارد حضور می‌یابند.

وی خاطرنشان کرد: خراسان رضوی در حوزه آموزش‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی جزو سه استان برتر کشور است و افق دید ما برای نظام استانداردسازی، برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای هشت سال آینده است.

نظارت بر هوا در حیطه اختیارات سازمان ملی استاندارد نیست

محمدی در پاسخ به سوالی پیرامون آلودگی هوا و نظارت بر سوخت تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک، نظارت بر سوخت بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار دارد. با این حال، ما به عنوان یک نهاد نظارتی عالی، نتایج بررسی‌های خود را به‌صورت مستمر به مراجع بالادستی اعلام می‌کنیم.