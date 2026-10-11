۲۴۴۷ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فخری ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال‌جاری، ۹۲ مورد مجوز صادر شده و ۱۵۲ پروانه نیز تعلیق یا ابطال شده است همچنین در این مدت، دو هزار و ۴۴۷ بازرسی فنی از واحدهای تولیدی و فنی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی در سطح جهان و کشور تصریح‌کرد: در همین راستا، ۶۲ مورد بازرسی فنی انرژی از صنایع مشمول اجرای اجباری استاندارد انجام شده و ۶۷۱ مورد نیز نظارت و کنترل نصب و اصالت رتبه‌های انرژی درج‌شده روی برچسب تجهیزات انرژی‌بر در سال جاری در سطح استان صورت گرفته است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه استانداردسازی محصولات و خدمات خاطرنشان‌کرد: در این بازه زمانی، ۱۶ مورد نشان حلال صادر شده و ۱۳۲ مورد بازرسی از جایگاه‌های سوخت CNG نیز انجام گرفته است.

فخری با بیان اینکه نظارت بر مراکز عرضه کالا نیز از دیگر برنامه‌های این اداره کل بوده است، خاطرنشان کرد: در سال جاری، ۶ هزار مورد بازدید از مراکز عرضه انجام شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی به اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی تجهیزات اشاره کرد و گفت: در این مدت، ۷۸۹ مورد گواهی تأییدیه ایمنی اولیه آسانسور صادر شده و ۹۹۱ مورد بازرسی نیز از تجهیزات تفریحی انجام گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت تجهیزات تفریحی چی‌چست یادآورشد: از مجموع ۱۳ تجهیز تفریحی این مجموعه، ۳ دستگاه خراب و غیرفعال است و سایر تجهیزات سالم بوده و دارای گواهی استاندارد هستند.

فخری با اشاره به نظارت بر ابزارهای اندازه‌گیری و تجهیزات توزیع سوخت گفت: در حوزه ترازوهای سبک، یک‌هزار و ۵۱۴ مورد آزمون ادواری انجام شده و نازل‌های سوخت نیز در مجموع ۲۷۱۶ مورد آزمون را پشت سر گذاشته‌اند.

مدیرکل استاندارد آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌ های تجاری استان و ضرورت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با تجارت خارجی تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و حرکت در مسیر انتقال بخشی از تجارت از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و مرزهای شمال غربی، هدف‌گذاری استان بر تبدیل‌شدن به یکی از هاب‌های تجاری برای کالاهای ورودی و خروجی کشور متمرکز شده است لذا تحقق این هدف به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ایجاد ظرفیت‌ های لازم برای تعیین ماهیت کالاهای گمرکی و انجام آزمایش‌های استاندارد در مرز بازرگان و سطح استان نیاز دارد.

فخری با اشاره به عملکرد استان در ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی در سال‌جاری اظهار کرد: در این مدت، ۲۳۰ مورد ارزیابی کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری و ۵۷۰۸ مورد ارزیابی کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری انجام شده است.

مدیرکل استاندارد آذربایجان غربی گفت: در نیمه نخست سال جاری از مجموع ۱۳۷ جایگاه فعال CNG در استان، فعالیت ۱۶ جایگاه به دلیل رعایت نکردن الزامات استاندارد و ایمنی متوقف شده است.