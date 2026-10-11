به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نصیری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان از اجرای تور تخصصی «میراث آب» در این شهرستان خبر داد.

وی هدف از برگزاری این تور را آشنایی با نظام‌های سنتی و هوشمند تقسیم آب در سمنان عنوان کرد و افزود: این نظام‌ها بیانگر هوشمندی طراحان در گذشته و نشان‌دهنده اهمیت آب در این منطقه است.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سمنان با اشاره به برنامه‌های هفته گردشگری اظهار کرد: تور تخصصی «میراث آب» بخشی از برنامه‌های متنوع این هفته برای توسعه گردشگری تجربه‌گرا و معرفی ظرفیت‌های استان است که با استقبال خوبی از سوی علاقه‌مندان روبه‌رو شده است.

نصیری با تأکید بر برنامه‌ریزی برای توسعه گردشگری تجربه‌گرا در شهرستان سمنان گفت: برنامه‌های ویژه‌ای در این زمینه تدارک دیده شده و تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرستان، زمینه معرفی جاذبه‌ها و توسعه گردشگری را فراهم کنیم.

وی در پایان با اشاره به همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های هفته گردشگری افزود: این برنامه‌ها با همکاری مدیریت گردشگری، شهرداری سمنان، اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پارک علم و فناوری، دانشکده گردشگری دانشگاه سمنان و همراهی بخش خصوصی در حال اجرا است.