ثبت نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی در بندرعباس طی ۸۷ ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: ساعت ۲۰ شب گذشته و خارج از وقت اداری، فرآیند ثبت نخستین قرار قبولی وثیقه الکترونیکی در دادسرای بندرعباس، در بستر سامانه ضمانت الکترونیکی، بدون حضور وثیقه‌گذار، بدون ارسال نیابت و بدون هزینه رفت‌وآمد و کارشناسی تنها در ۸۷ ثانیه انجام شد. این، نمونه‌ای از ظرفیت فناوری برای تسهیل فرآیندهای قضایی و دسترسی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر مردم به عدالت است.