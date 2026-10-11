به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبیداوی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اقدامات فنی گسترده‌ای در بخش‌های آب و فاضلاب به اجرا درآمده تا پایداری خدمات در شرایط جوی پیش‌رو حفظ شود.

وی با تشریح اقدامات حوزه فاضلاب افزود: تکمیل ظرفیت ایستگاه‌های پمپاژ، به‌روزرسانی تابلوهای برق، لایروبی مستمر شبکه، اصلاح نقاط ریزشی و تجهیز ناوگان موتوری به‌منظور پیشگیری از پس‌زدگی فاضلاب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب اهواز با اشاره به آمادگی برای مهار آب‌های سطحی تصریح کرد: الزامات عملیاتی برای مواجهه با حوادث احتمالی اندیشیده شده و ظرفیت‌های شرکت برای کمک به دفع آب‌های سطحی در چارچوب اختیارات فعال خواهد بود.

عبیداوی درباره وضعیت تصفیه‌خانه‌های آب بیان کرد: با احتمال افزایش کدورت آب رودخانه کارون، فرآیند لایروبی لاگون‌ها و به‌روزرسانی فیلترها تکمیل شده است تا پایداری و کیفیت آب شرب پایدار بماند.

وی با هشدار نسبت به خطرات دستکاری منهول‌ها بیان کرد: شهروندان از باز کردن درب منهول‌های فاضلاب برای تخلیه روان‌آب‌ها اکیداً خودداری کنند، زیرا ورود زباله به شبکه منجر به انسداد خطوط و مخاطرات جانی می‌شود.