به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، ترکیب تیم اعزامی کشورمان در بخش‌های مختلف به شرح زیر است:



نوجوانان دختر و جوانان دختر

نیروانا رزاقی در وزن ۴۷- کیلوگرم، باران شادفر در وزن ۵۴- کیلوگرم و دینا کریمی در وزن ۶۱- کیلوگرم، نمایندگان ایران در بخش نوجوانان دختر هستند. همچنین ستایش قانعی‌فرد در وزن ۵۳- کیلوگرم در رده سنی جوانان به میدان خواهد رفت.

فرخناز ارباب به‌عنوان سرمربی، هدایت این تیم را برعهده دارد.



نوجوانان پسر

ابوالفضل عرب یعقوبی در وزن ۶۳- کیلوگرم و حمیدرضا رضایتی در وزن ۷۰- کیلوگرم، نمایندگان کشورمان در بخش نوجوانان پسر هستند. میثم یاراحمدی به‌عنوان سرمربی، هدایت این دو کاراته‌کا را برعهده خواهد داشت.



امید دختران

غزل فتحی‌چشمه در وزن ۵۰- کیلوگرم، فاطمه جعفرنژاد در وزن ۵۵- کیلوگرم، زهرا رضازاده در وزن ۶۱- کیلوگرم و مهلا صداقت در وزن ۶۸+ کیلوگرم، ترکیب تیم امید دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

فائزه ترکمان به‌عنوان سرمربی هدایت این تیم را برعهده دارند.



کاتا

در کاتای انفرادی نوجوانان دختر، دینا صفری و در کاتای انفرادی امید پسران، متین فریمند، و در بخش کاتای تیمی جوانان محراب خاک نشین، محمد اباذریان و محمد رضایی نمایندگان کشورمان در این رقابت‌ها خواهند بود. احد شاهین به‌عنوان مربی، هدایت تیم پسران را برعهده دارد.



مسعود رهنما، رئیس، فاطمه پورزمانی، نایب رئیس بانوان فدراسیون به همراه هادی عرب به‌عنوان سرپرست، تیم اعزامی ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.



رقابت‌های جهانی کاراته رده‌های پایه از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در لهستان برگزار خواهد شد.