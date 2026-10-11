لشگری: انتخابات اتاق اصناف قزوین باید شفاف و قانونمند برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران لشگری در جلسه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی استان، ضمن قدردانی از تلاش‌ها و همراهی اعضای کمیسیون، بر ضرورت حفظ آرامش و ثبات در اتاق اصناف و برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانونمند تأکید کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در ماه‌های گذشته برای بهبود شرایط اتاق اصناف اظهار کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تمام تلاش خود را برای بازگرداندن آرامش به این مجموعه به کار گرفته و تاکنون تا حدودی آرامش نسبی در اتاق اصناف برقرار شده است.

مدیرکل صمت قزوین با ابراز نگرانی از برخی تحرکات هم‌زمان با نزدیک‌شدن به زمان انتخابات اتاق اصناف افزود: متأسفانه برخی افراد و جریان‌ها با اهداف شخصی و از طریق تبلیغات نامتعارف، درصدد برهم زدن آرامش نسبی ایجادشده هستند.

لشگری از فعالان صنفی خواست با درک شرایط و توجه به جایگاه اتاق اصناف، از اقداماتی که موجب تشدید اختلافات و ایجاد تنش می‌شود، پرهیز کنند و منافع عمومی جامعه اصناف را در اولویت قرار دهند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی معتمدان بازار، پیشکسوتان صنفی و رؤسای اتحادیه‌ها در برگزاری مطلوب انتخابات خاطرنشان کرد: اتاق اصناف از ارکان مهم اقتصادی و صنفی استان است و انتخابات آن باید در فضایی آرام، سالم، شفاف و قانونمند برگزار شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین تأکید کرد با متخلفان و افرادی که موجب ایجاد ناآرامی شوند، قاطعانه و بر اساس قانون برخورد خواهد شد.