جمشید خرمی، فرماندار شهرستان بشاگرد درگفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات سفر اخیر خود به تهران و دیدار با مسئولان ارشد دولتی، اظهار داشت: در این جلسات که با همراهی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، چالش‌های زیرساختی بشاگرد به‌ویژه در حوزه‌های راه، آب و مخابرات به عنوان مطالبات اصلی مردم پیگیری شد.



ضرورت تسریع در تکمیل محورهای مواصلاتی «پشتکوه و زیرکوه»



فرماندار بشاگرد با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی راه‌های روستایی افزود: یکی از محورهای اصلی گفتگوها با معاونان وزارت راه و شهرسازی، وضعیت جاده‌های روستایی بود که هم‌اکنون از دغدغه‌های جدی مردم محسوب می‌شود.



خرمی تأکید کرد: در این نشست وضعیت محورهای «پشتکوه و زیرکوه» به طور ویژه بررسی شد. مسیر دسترسی ۱۴ روستای این منطقه به عنوان یکی از اولویت‌های عمرانی مورد پیگیری قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در تخصیص اعتبارات لازم جهت تکمیل این محورها و ارتقای ایمنی تردد اهالی تأکید شد.

پروژه‌های آب‌رسانی؛ چشم‌انتظار تخصیص اعتبار



وی با اشاره به وضعیت آب و فاضلاب در مناطق روستایی تصریح کرد: موضوع تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و تأمین آب پایدار برای روستاهای فاقد دسترسی مناسب، از دیگر موارد پیگیری‌شده در وزارت نیرو بود.

خرمی گفت: اگرچه پیشرفت‌هایی در این پروژه‌ها حاصل شده، اما بهره‌برداری نهایی از آن‌ها منوط به تخصیص به‌موقع اعتبارات است. در این جلسه بر تکمیل شبکه آب‌رسانی به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای سلامت و رفاه ساکنان تأکید شد.



شکاف دیجیتالی؛ مطالبه جدی برای عدالت آموزشی



فرماندار بشاگرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی اشاره کرد و گفت: ضعف پوشش مخابراتی در برخی روستاها، مانعی در مسیر بهره‌مندی دانش‌آموزان از آموزش‌های نوین است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت عدالت آموزشی، توسعه پهنای باند و بهبود سرعت اینترنت در روستاها به عنوان مطالبه‌ای اساسی پیگیری شد.



خرمی گفت : وضعیت روستاهای فاقد دهیاری و نیازهای ارتباطی آن‌ها مطرح شد تا با برنامه‌ریزی میان‌مدت، شکاف دیجیتالی موجود در این مناطق مرتفع شود.