بازار قطر آماده افزایش واردات بستنی از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار مصرفی قطر در سالهای اخیر با رشد جمعیت، توسعه مراکز تجاری، افزایش قدرت خرید و تنوع بالای سلیقه مصرفکنندگان، به یکی از مقاصد مهم صادراتی برای تولیدکنندگان صنایع غذایی منطقه تبدیل شده است. وابستگی این کشور به واردات مواد غذایی نیز فرصت مناسبی را برای توسعه حضور برندهای ایرانی در این بازار فراهم کرده؛ هرچند موفقیت در آن مستلزم شناخت دقیق نیازهای بازار، رعایت استانداردهای کیفی و اتخاذ راهبردهای حرفهای بازاریابی است.
در چنین شرایطی، کارشناسان معتقدند مزیتهایی مانند نزدیکی جغرافیایی ایران به قطر، دسترسی دریایی مناسب و توان تولید صنایع غذایی کشور میتواند زمینه افزایش سهم محصولات ایرانی را در بازار این کشور فراهم کند. با این حال، رقابت فشرده با برندهای بینالمللی، لزوم همکاری با شرکای تجاری توانمند، حفظ کیفیت و سرمایهگذاری در برندسازی از مهمترین الزامات حضور پایدار در بازار قطر به شمار میرود.
نزدیکی جغرافیایی؛ مزیت رقابتی صادرات محصولات ایرانی
در این راستا عباس عبدالخانی رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرصتهای موجود در بازار محصولات غذایی قطر اظهار کرد: بازار مصرفی بستنی قطر با توجه به شرایط اقلیمی، دمای هوا در فصل تابستان و رشد تقاضای مصرفکنندگان، ظرفیت مناسبی برای توسعه صادرات برندهای ایرانی دارد.
وی افزود: گرمای طولانیمدت در قطر و سبک زندگی موجب شده مصرف انواع بستنی به یکی از بخشهای مهم بازار مواد غذایی این کشور تبدیل شود. افزایش فعالیتهای اجتماعی، رشد مراکز خرید و حضور جمعیت متنوع از ملیتهای مختلف در قطر، تقاضا برای انواع محصولات با طعمها، بستهبندیها و ویژگیهای متنوع را افزایش داده است.
عبدالخانی ادامه داد: صنعت بستنی ایران با برخورداری از سابقه تولید، ظرفیت مناسب کارخانههای داخلی و تنوع بالای محصولات، توانایی حضور بیشتر در بازار قطر را دارد. بستنیهای ایرانی با تنوع طعمهایی مانند زعفرانی، سنتی، میوهای، شکلاتی، وانیلی و ترکیبات جدید میتوانند متناسب با سلایق مختلف مصرفکنندگان در این بازار عرضه شوند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از مزیتهای رقابتی ایران، نزدیکی جغرافیایی و امکان حملونقل دریایی کوتاهمدت از بنادر جنوبی کشور به قطر است. این مزیت در محصولات منجمد و نیازمند زنجیره سرد اهمیت ویژهای دارد، زیرا کاهش زمان حمل، حفظ کیفیت محصول، کاهش هزینههای لجستیکی و افزایش اطمینان واردکنندگان و مصرفکنندگان را به همراه دارد.
رقابت فشرده برندهای جهانی در بازار قطر
رایزن بازرگانی ایران در قطر با اشاره به رقابت شدید در بازار بستنی این کشور گفت: برندهای معتبر جهانی از کشورهای مختلف با تنوع گسترده محصولات، طراحیهای جذاب، بستهبندیهای متنوع، تبلیغات گسترده و شبکههای توزیع قدرتمند در بازار قطر حضور دارند. این موضوع نشان میدهد که برای موفقیت در این حوزه، شناخت دقیق بازار، بازاریابی حرفهای و ایجاد ارتباط پایدار با مصرفکنندگان اهمیت زیادی دارد.
عبدالخانی افزود: بخش عمده خرید مایحتاج روزانه مردم قطر از طریق هایپرمارکتهای معروف زنجیرهای، فروشگاههای بزرگ و سوپرمارکتها انجام میشود. بنابراین حضور موفق در این بازار نیازمند تعامل با واردکنندگان و شرکای تجاری توانمند و حرفهای است که علاوه بر شناخت بازار، از امکانات مناسب نگهداری محصولات منجمد، زیرساختهای لجستیکی، شبکه توزیع، ظرفیت فروش و توانایی بازاریابی برخوردار باشند.
وی تأکید کرد: تأمین مستمر محصول، حفظ کیفیت ثابت، تحویل منظم و ایجاد اعتماد میان تولیدکننده ایرانی و طرف قطری از مهمترین عوامل استمرار حضور در بازار قطر است. صادرکنندگان ایرانی بایستی نگاه بلندمدت داشته باشند و صرفاً به صادرات مقطعی و فرصتهای کوتاهمدت اکتفا نکنند.
رایزن بازرگانی ایران در قطر همچنین با اشاره به اهمیت معرفی برندها در بازار رقابتی این کشور اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی، بهویژه تبلیغات در فضای مجازی، شبکههای اجتماعی و همکاری با بلاگرها و فعالان رسانهای، میتواند نقش مؤثری در معرفی برندهای ایرانی، افزایش شناخت مصرفکنندگان و ایجاد ارتباط مستقیم با گروههای هدف، بهخصوص کودکان و جوانان داشته باشد. در بازار امروز، جذابیت برند، داستانپردازی محصول و ارتباط مستمر با مشتریان در کنار کیفیت، از عوامل مهم موفقیت تجاری محسوب میشود.
وی افزود: تنوع بستهبندی، ارائه محصولات در اندازهها و مدلهای مختلف، توجه به سلایق گروههای سنی متفاوت و عرضه محصولات متناسب با نیاز فروشگاههای زنجیرهای میتواند به افزایش سهم برندهای ایرانی در بازار بستنی قطر کمک کند.
رایزن بازرگانی ایران در قطر گفت: توسعه صادرات بستنی ایرانی به قطر میتواند علاوه بر ایجاد فرصتهای جدید برای صنایع غذایی کشور به رونق فعالیت شرکتهای صادراتی و گسترش حضور محصولات ایرانی در بازارهای منطقه منجر شود. با برنامهریزی مناسب، انتخاب شرکای تجاری توانمند، شناخت ذائقه مصرفکننده و سرمایهگذاری اصولی در بازاریابی و برندسازی، تولیدکنندگان ایرانی میتوانند جایگاه بالاتری در بازار بستنی قطر به دست آورند.
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