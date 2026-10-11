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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

«رخصت» به شبکه افق آمد؛ ترویج فرهنگ پهلوانی در قاب تلویزیون

«رخصت» به شبکه افق آمد؛ ترویج فرهنگ پهلوانی در قاب تلویزیون

برنامه تلویزیونی صبحگاهی «رخصت» با محوریت ورزش زورخانه‌ای، فرهنگ پهلوانی را در میان مخاطبان ترویج می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبحگاهی «رخصت» تولید جدید شبکه افق سیما، روی آنتن تلویزیون می‌رود. این برنامه با محوریت ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی، تلاش دارد فرهنگ پهلوانی را در میان مخاطبان ترویج کند.

سیدمحمدرضا نعمتی تهیه‌کننده این برنامه تلویزیونی درباره آن توضیح داد: رویکرد اصلی برنامه رخصت، ترویج فرهنگ پهلوانی و ارزش‌هایی مثل جوانمردی، اخلاق‌مداری و فروتنی، در کنار تشویق مخاطبان به ورزش کردن و آموزش این رشته‌ ورزشی است. هدف ما این است که با معرفی الگوهای پهلوانی و آموزش ورزش، به ارتقای سلامت جسم و روح جامعه کمک کنیم.

وی ادامه داد: تلاش کردیم با ترکیبی از ورزش و آموزش‌های کاربردی، گفتگوهای جذاب، معرفی الگوهای پهلوانی و ایجاد فضایی پرانرژی و صمیمی، صبحی بانشاط و امیدبخش برای مخاطبان رقم بزنیم تا در کنار کسب حال خوب، انگیزه بیشتری برای ورزش و زندگی سالم داشته باشند.

نعمتی درباره ساختار این برنامه تلویزیونی گفت: ساختار برنامه رخصت بر پایه ترکیبی از اجرا، آموزش ورزش و معرفی فرهنگ پهلوانی طراحی شده است. در کنار مجری، از حضور ورزشکاران بهره می‌بریم تا مخاطبان ضمن لذت بردن از فضای پرنشاط برنامه، با این ورزش‌ بیشتر آشنا شوند و آموزش‌های کاربردی دریافت کنند.

«رخصت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیدمحمدرضا نعمتی تولید شده و علی جلیل‌جو سرمربی تیم ملی ورزش‌های زورخانه‌ای، اجرای این برنامه را بر عهده دارد.

پخش برنامه «رخصت» از شنبه ۱۸ مهر آغاز شده و هر روز ساعت ۷ صبح از شبکه افق پخش می‌شود.

کد مطلب 6974415

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