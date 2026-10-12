آکسیوس درباره جنگ اوکراین: ترامپ به شدت عصبانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آکسیوس گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود عصبانی بوده و انتظار دارد کی یف به حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه پایان دهد.

در این گزارش به نقل از یک منبع در کاخ سفید آمده است: ترامپ به شدت عصبانی است. رئیس جمهور آمریکا معتقد است زلنسکی به اندازه کافی از حمایت های واشنگتن قدردانی نمی کند. حملات اوکراین به پالایشگاه های نفت بیش از آنکه به روسیه آسیب بزند، به روابط ترامپ با زلنسکی لطمه وارد می کند.

نشریه بیلد نیز روز گذشته گزارش داد که مشاوران ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از شنیدن سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در خصوص لزوم انتخاب یک رئیس جمهور جدید برای این کشور شوکه شده اند.

به تازگی سخنان ترامپ در خصوص لزوم کناره گیری زلنسکی از قدرت نگاه تحلیلگران را به این موضوع جلب کرده است که اوکراین بنا به وعده های کشورهای غربی مبنی بر پیوستن به ناتو وارد جنگ با روسیه شده و در نهایت بعد از چندین سال درگیری و ویرانی، آمریکا به رئیس جمهور این کشور به عنوان یک مهره سوخته نگاه می کند.

روزنامه وال استریت ژورنال نیز در گزارشی نوشت که روابط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی در پایین‌ترین سطح خود از زمان مشاجره لفظی آنها در کاخ سفید در فوریه سال گذشته قرار دارد.