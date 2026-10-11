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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

 نظارت بر چرخه توزیع آرد و کیفیت نان تقویت شود

 نظارت بر چرخه توزیع آرد و کیفیت نان تقویت شود

زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان بر ضرورت تقویت نظارت بر چرخه توزیع و مصرف آرد، ظرفیت‌سنجی کارشناسی واحدهای نانوایی و ارتقای کیفیت نان در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در جلسه کارگروه آرد و نان استان، با تأکید بر لزوم بررسی دقیق ظرفیت واحدهای نانوایی اظهار کرد: ظرفیت‌سنجی باید در مرحله نخست با بررسی کارشناسی انجام شود و با حضور نانوایان و ارزیابی شرایط و توان واقعی واحدها به نتیجه برسد.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت نان افزود: بهبود فرآیند تولید، رعایت استانداردهای کیفی و تلاش مستمر نانوایان، از عوامل مؤثر در افزایش کیفیت نان و ایجاد رقابت سازنده در این حوزه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان همچنین بر ضرورت تقویت نظارت دستگاه‌های اجرایی بر عملکرد نانوایی‌ها و نحوه توزیع و مصرف آرد تأکید کرد و گفت: استفاده مؤثر از سامانه‌های نظارتی، کنترل سهمیه‌های آرد و رصد مستمر عملکرد واحدهای نانوایی، نقش مهمی در جلوگیری از انحراف در مصرف آرد و صیانت از منابع دارد.

مرادخانی تصریح کرد: برخورد قانونی با تخلفات و نظارت دقیق بر چرخه توزیع و مصرف آرد باید با جدیت دنبال شود تا این نهاده به‌درستی مصرف شده و در اختیار مصرف‌کنندگان واقعی قرار گیرد.

وی در پایان، ظرفیت‌سنجی دقیق، نظارت مستمر بر توزیع آرد و ارتقای کیفیت تولید را از الزامات مدیریت بهینه منابع و بهبود خدمات‌رسانی در حوزه نان استان دانست.

کد مطلب 6974513

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    نظرات

    • اصغرظفری IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      سلام نظارت که هیچ سلامتی مردم هم به سخره گرفته شده است

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