به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیداسمعیل حسینی مازندرانی ظهر یکشنبه در آیین بزرگداشت شهید والامقام نظام دست‌گشاده، از دلاورمردان فراجا که در راه صیانت از مرزهای کشور در شهرستان بمپور به دست عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم به شهادت رسید، با تجلیل از مقام این شهید، امنیت را زیربنای اساسی پیشرفت و توسعه کشور دانست.

وی با بیان اینکه آرامش و آسایش جامعه مرهون ایثار و فداکاری نیروهای حافظ امنیت است، اظهار کرد: امنیت، زیربنای اصلی پیشرفت کشور و خط قرمز نظام مقدس جمهوری اسلامی است و نیروهایی که برای برقراری نظم، مقابله با قانون‌شکنان و صیانت از امنیت مردم جان خود را فدا می‌کنند، شایسته بالاترین درجات تکریم و قدردانی هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با اشاره به توانمندی‌های فراجا در مقابله با تهدیدهای امنیتی افزود: پلیس جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان، دانش تخصصی و تجهیزات روزآمد، در برابر هرگونه اخلال در نظم و امنیت عمومی ایستادگی می‌کند و اجازه نخواهد داد اقدامات عوامل ناامن‌کننده، آرامش مردم در شهرها و مناطق مرزی را خدشه‌دار کند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توانمندی نیروهای مسلح و ناکامی دشمنان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: توانمندی نیروهای مسلح کشور، دشمنان قسم‌خورده نظام را در موضع ضعف قرار داده است.

وی با اشاره به آنچه شکست‌های آمریکا در رویارویی مستقیم و حملات علیه ایران عنوان کرد، گفت: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکا، پس از ناکامی در تقابل مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، به حمایت از گروهک‌های تروریستی روی آورده‌اند و این رویکرد، از نگاه ما نشان‌دهنده بن‌بست آنان در مقابله با نظام جمهوری اسلامی است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران با تأکید بر اینکه اقدامات تروریستی نمی‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، افزود: اقتدار نیروهای مسلح و آمادگی مجموعه‌های مسئول در حوزه امنیت، نقش مهمی در مقابله با تهدیدها و حفظ ثبات کشور دارد.

شهدای امنیت نماد ایستادگی ملت ایران هستند

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه با اشاره به روحیه مقاومت و پایداری مردم ایران اظهار کرد: ملت بصیر و سلحشور ایران در دهه‌های اخیر در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا ایستادگی کرده و با حفظ وحدت، انسجام ملی و تبعیت از ولایت فقیه، توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده است.

وی شهید نظام دست‌گشاده و دیگر شهدای امنیت را نمادهای برجسته این ایثار و مقاومت دانست و خاطرنشان کرد: این شهدا با فداکاری خود اجازه ندادند امنیت و اقتدار کشور به آسانی مورد تعرض قرار گیرد و نام و راه آنان همواره یادآور مسئولیت سنگین پاسداری از مرزها و آرامش مردم خواهد بود.

در این مراسم که با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار، خانواده‌های معظم شهدا، اقشار مختلف مردم و مسئولان در دابودشت آمل برگزار شد، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهید نظام دست‌گشاده و تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ادامه راه شهدای امنیت، حفظ وحدت و حمایت از اقتدار نیروهای مسلح تأکید کردند.