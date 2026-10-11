ورود سامانه بارشی به زنجان از فردا؛ هشدار زرد هواشناسی صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: امروز آسمان استان زنجان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر، وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از ظهر فردا سامانه بارشی وارد منطقه می‌شود و روز سه‌شنبه بر شدت فعالیت آن افزوده خواهد شد. بر این اساس، طی این مدت در اغلب مناطق استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق و وزش موقت باد نسبتاً شدید خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو، از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و گفت: با توجه به ناپایداری‌های جوی ناشی از فعالیت این سامانه، لازم است شهروندان ضمن پیگیری اطلاعیه‌های هواشناسی، توصیه‌های ایمنی را مورد توجه قرار دهند.

رحمان‌نیا همچنین از افزایش تدریجی دمای هوا از فردا خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، دمای هوا از فردا به‌صورت نسبی افزایش می‌یابد.

وی در پایان بر لزوم توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت سامانه بارشی تأکید کرد.