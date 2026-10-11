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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در همدان؛ دمای هوا افزایشی می‌شود

پیش‌بینی بارش‌های پراکنده در همدان؛ دمای هوا افزایشی می‌شود

همدان-کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به وضعیت جوی استان در روزهای پیش‌رو از احتمال بارش‌های پراکنده در مناطق شمالی و شرقی استان در روز سه‌شنبه خبر داد.

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی وضعیت آسمان استان همدان را تا پایان هفته عمدتا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی کرد و اظهار کرد: در روزهای آتی در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد معمول در سطح استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به تغییرات جوی در روز سه‌شنبه ادامه داد: براساس نقشه‌های پیش‌بینی در ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی استان تصریح کرد: صبح امروز در اکثر نقاط استان شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما بودیم اما از فردا دوشنبه دماهای صبحگاهی و همچنین دماهای طول روز با افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای مواجه خواهند شد و پس از آن تا پایان هفته وضعیت دمایی از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود.

زاهدی در ادامه به داده‌های ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دما با ۲۵ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های ملایر و اسدآباد گزارش شد.

وی افزود: همچنین کمینه دمای ثبت شده در استان مربوط به همدان با ۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت اخیر به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

کد مطلب 6974562

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