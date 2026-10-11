روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی وضعیت آسمان استان همدان را تا پایان هفته عمدتا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی کرد و اظهار کرد: در روزهای آتی در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد معمول در سطح استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به تغییرات جوی در روز سه‌شنبه ادامه داد: براساس نقشه‌های پیش‌بینی در ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان به‌ویژه در مناطق شمالی و شرقی وجود دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در خصوص تغییرات دمایی استان تصریح کرد: صبح امروز در اکثر نقاط استان شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما بودیم اما از فردا دوشنبه دماهای صبحگاهی و همچنین دماهای طول روز با افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای مواجه خواهند شد و پس از آن تا پایان هفته وضعیت دمایی از ثبات نسبی برخوردار خواهد بود.

زاهدی در ادامه به داده‌های ثبت شده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته بیشینه دما با ۲۵ درجه سانتی‌گراد از ایستگاه‌های ملایر و اسدآباد گزارش شد.

وی افزود: همچنین کمینه دمای ثبت شده در استان مربوط به همدان با ۵ درجه سانتی‌گراد بوده و بیشینه دمای هوای همدان نیز در ۲۴ ساعت اخیر به ۲۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است.