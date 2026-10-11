به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در دوازدهمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی کشور، عملکرد ۸۰۳ مجموعه آزمایشگاهی شامل یک‌هزار و ۲۰۳ آزمایشگاه در سراسر کشور بررسی شد که بر اساس نتایج اولیه این ارزیابی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر توانست با ۹ پله ارتقا نسبت به دوره قبل، جایگاه دوازدهم را در میان مجموعه‌های آزمایشگاهی کشور به دست آورد.

این دانشگاه همچنین در میان مجموعه‌های آزمایشگاهی دانشگاهی کشور در جایگاه دوم قرار گرفت؛ دستاوردی که بر اساس اعلام دانشگاه، حاصل تلاش آزمایشگاه‌ها و متخصصان آن در زمینه ارتقای استانداردهای فنی، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به پژوهشگران و بهینه‌سازی فرایندهای آزمایشگاهی است.

کسب این جایگاه با مشارکت مجموعه‌ای از آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر محقق شده است. ابررایانه ملی سیمرغ، آزمایشگاه مرکزی، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی دانشکده مهندسی شیمی، مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی نساجی، آزمایشگاه پراش پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) دانشکده مهندسی معدن، آزمایشگاه فناوری‌های پیشرفته ساخت دانشکده مهندسی مکانیک، آزمایشگاه الیاف با کارایی بالای دانشکده مهندسی نساجی، مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی نفت و آزمایشگاه مرکزی پردیس ماهشهر از جمله این مجموعه‌ها هستند.

شبکه آزمایشگاهی کشور (LabsNet) هر سال با هدف افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد رقابت سازنده میان آزمایشگاه‌ها، عملکرد مراکز عضو را ارزیابی می‌کند.

نتایج این ارزیابی‌ها با هدف سنجش عملکرد مجموعه‌های آزمایشگاهی و شناسایی ظرفیت‌های آنها در ارائه خدمات تخصصی به دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان صنعتی انجام می‌شود.