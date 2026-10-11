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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

رقابت ۳۳ تیم قرآنی در مرحله شهرستانی مدهامتان کردستان

رقابت ۳۳ تیم قرآنی در مرحله شهرستانی مدهامتان کردستان

سنندج- مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان از رقابت ۳۳ تیم قرآنی در مرحله شهرستانی هجدهمین دوره مسابقات «مدهامتان» خبر داد و گفت: رقابت‌های سنندج با حضور ۹ تیم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد کیامهر ظهر یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به آغاز مرحله شهرستانی هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان در کردستان اظهار کرد: در مرحله برگزارشده در سنندج، از مجموع ۱۸ تیم ثبت‌نام‌شده در ۶ شبکه، ۹ تیم از سه شبکه در رقابت‌ها حضور یافتند.

وی افزود: شرکت‌کنندگان در رشته‌های قرائت، حفظ، قرائت نماز و هنرهای قرآنی با یکدیگر به رقابت پرداختند و این مسابقات در سه گروه دختران زیر ۱۸ سال، پسران زیر ۱۸ سال و دختران بالای ۱۸ سال برگزار شد.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کردستان با اشاره به تداوم رقابت‌ها در دیگر شهرستان‌های استان بیان کرد: ۲۴ تیم از هشت شبکه در شهرستان‌های قروه، دهگلان، بانه، سروآباد و مریوان باقی مانده‌اند که آزمون آن‌ها هفته آینده برگزار خواهد شد.

کیامهر با تأکید بر نقش مسابقات مدهامتان در شناسایی ظرفیت‌های قرآنی نسل جوان عنوان کرد: این رویداد فرصتی برای کشف و پرورش استعدادهای قرآنی نوجوانان و جوانان و افزایش مشارکت اعضای کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در فعالیت‌های قرآنی است.

وی ادامه داد: مساجد با برخورداری از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی می‌توانند زمینه حضور پررنگ‌تر نسل جوان در برنامه‌های قرآنی را فراهم کنند و در استمرار فعالیت‌های مرتبط با قرآن کریم و شکوفایی استعدادهای این حوزه نقش مؤثری داشته باشند.

هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان با محوریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار می‌شود و مرحله شهرستانی آن در استان کردستان با برگزاری آزمون تیم‌های باقی‌مانده در پنج شهرستان ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6974546

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