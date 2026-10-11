سیلاب ۱۳۲ کیلومتر از محورهای خراسان شمالی را مسدود کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی، مهدی میقانی با اشاره به بارش‌های شدید و وقوع سیلاب در شبانه‌روز گذشته در استان اظهار کرد: در پی این بارش‌ها، ۴۴ روستا دچار سیلاب شدند و با تلاش راهداران، ۱۳۲ کیلومتر از محورهای مواصلاتی استان رسوب‌برداری و بازگشایی شد.

وی در ادامه افزود: این عملیات با به‌کارگیری ۲۸ نیروی راهدار و ۱۹ دستگاه ماشین‌آلات راهداری انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: علی‌رغم وقوع سیلاب و ریزش سنگ در برخی محورها از جمله ریزش سنگ در محور بجنورد - اسفراین، سیلاب در محور روستای اردوغان در شهرستان اسفراین، محور بجنورد - راز، روستای پشنده در شهرستان راز و جرگلان، محورهای روستایی قوشخانه - جیرستان و قلهک در شهرستان شیروان، با حضور به‌موقع تیم‌های عملیاتی، تمامی این مسیرها پاکسازی و برای تردد ایمن‌سازی شدند.

میقانی همچنین از بازگشایی محورهای گرمه - چمن‌بید - اسپاخو و دهستان گلستان - بیدک خبر داد و تأکید کرد: عملیات ایمن‌سازی و رفع انسداد در سایر محورهای آسیب‌دیده از جمله محور روستایی کهنه‌جلگه - حاجی‌حسین و محورهای بخش مرکزی در شهرستان‌های مانه و سملقان در حال پیگیری است.

وی بیان کرد: یک دستگاه پل نیز در شهرستان گرمه بر اثر سیلاب دچار خسارت شده است که اقدامات لازم برای بهسازی و مرمت آن در دستور کار قرار دارد.