به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر یکشنبه در نشست کمیته تخصصی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت در استان بوشهر اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی فرصتی برای افزایش بهره‌وری اموال دولتی، تأمین منابع مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت جدی دستگاه‌های اجرایی در این فرآیند افزود: دستگاه‌ها باید هرچه سریع‌تر دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و تعیین تکلیف کنند و موانع حقوقی، ثبتی و اجرایی موجود را برطرف سازند.

استاندار بوشهر با تأکید بر رعایت قوانین و صیانت از حقوق عمومی خاطرنشان کرد: مولدسازی باید با شفافیت کامل و بر اساس ارزش‌گذاری کارشناسی انجام شود و منابع حاصل نیز در چارچوب ضوابط قانونی، برای پیشبرد اولویت‌های توسعه‌ای استان به کار گرفته شود.

زارع ابراز امیدواری کرد با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت دارایی‌های موجود برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و توسعه و آبادانی استان استفاده شود.