توسعه خدمات تخصصی سلامت در دشتی و تنگستان بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی عصر یکشنبه در دیدار با زارعی نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، راهکارهای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و رفع نیازهای اولویت‌دار حوزه سلامت این شهرستان‌ها را بررسی کرد.

پیگیری راه‌اندازی دستگاه تصویربرداری MRI در خورموج و ایجاد خدمات دیالیز در مرکز خدمات جامع سلامت منتخب کاکی از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

راه‌اندازی دستگاه MRI در خورموج می‌تواند دسترسی ساکنان منطقه به خدمات تشخیصی تخصصی را افزایش دهد و نیاز بیماران به مراجعه به شهرستان‌های دیگر را کاهش دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان، این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنند.

همچنین ایجاد خدمات دیالیز در مرکز خدمات جامع سلامت منتخب کاکی با هدف تسهیل دسترسی بیماران و پاسخ‌گویی مناسب‌تر به نیازهای درمانی آنان مورد تأکید قرار گرفت. این طرح در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی بوشهر قرار دارد.

در این نشست، آخرین وضعیت طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای حوزه سلامت، نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی، تأمین تجهیزات پزشکی، وضعیت نیروی انسانی و تقویت زیرساخت‌های ارائه خدمات تخصصی نیز بررسی شد.

حاضران بر ضرورت تداوم تعامل و هماهنگی برای تسریع در پیگیری مطالبات حوزه سلامت و بهبود دسترسی مردم به خدمات درمانی تأکید کردند.

اخلاقی در این دیدار از حمایت و همراهی نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در پیگیری مسائل حوزه سلامت استان و شهرستان‌های دشتی و تنگستان قدردانی کرده و این همکاری را در پیشبرد برنامه‌ها و تقویت زیرساخت‌های درمانی منطقه مؤثر دانست.

در پایان، بر استمرار همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی برای رفع موانع اجرایی، پیگیری مطالبات درمانی و ارتقای کیفیت و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی تأکید شد.