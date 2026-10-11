شناسایی هزار استعداد قرآنی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا دانش‌فر عصر یکشنبه در نخستین نشست وبیناری کارگروه معین توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با تأکید بر جایگاه آموزه‌های قرآنی در تربیت نسل آینده اظهار کرد: آموزش و پرورش استان بوشهر با رویکردی تحولی و آینده‌نگر، برنامه‌های خود را در مسیر تحقق سند ملی توسعه آموزش عمومی قرآن تدوین کرده است.

وی با اشاره به برنامه‌های اجرایی کارگروه افزود: تشکیل مستمر جلسات کارگروه استانی و کارگروه‌های متناظر در شهرستان‌ها و مناطق، با مشارکت چهره‌های برجسته و فرهیختگان قرآنی، از اولویت‌های این مجموعه است تا ظرفیت علمی، تجربی و تخصصی فعالان این حوزه در مسیر ارتقای آموزش قرآن به کار گرفته شود.

تدوین سند راهبردی و عملیاتی ۱۰ ساله توسعه آموزش عمومی قرآن استان برای افق ۱۴۱۵

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین از تدوین سند راهبردی و عملیاتی ۱۰ ساله توسعه آموزش عمومی قرآن استان برای افق ۱۴۱۵ خبر داد و گفت: این سند با هماهنگی و انطباق با برنامه ملی، مسیر اجرای فعالیت‌های قرآنی را در سال‌های آینده مشخص می‌کند. هم‌زمان، طرح «اطلس سرمایه‌های قرآنی استان» با هدف شناسایی و سامان‌دهی اطلاعات فردی، مهارتی و تخصصی فعالان قرآنی آموزش و پرورش در حال پیگیری است.

دانش‌فر شناسایی و پرورش یک‌هزار استعداد قرآنی دانش‌آموزی را از برنامه‌های محوری سال جاری دانست و اظهار کرد: حمایت مادی و معنوی از معلمان، استادان، مدرسان و حافظان قرآن، زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و بهره‌مندی مدارس از ظرفیت‌های ارزشمند قرآنی را فراهم می‌کند.

راه‌اندازی هشت مدرسه حفظ‌محور در سراسر استان

وی در ادامه با اشاره به توسعه مدارس تخصصی قرآن تصریح کرد: راه‌اندازی هشت مدرسه حفظ‌محور در سراسر استان آغاز شده است و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سال آینده ۱۸ آموزشگاه دیگر نیز به این مجموعه افزوده می‌شود. این اقدام، فرصت بیشتری برای گسترش فرهنگ حفظ قرآن و پرورش توانمندی‌های قرآنی دانش‌آموزان ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر برگزاری جشنواره قرآنی «حبل‌المتین» در مدارس استان و طراحی «لیگ قرآنی استان» را از دیگر برنامه‌های مهم این حوزه برشمرد و افزود: در لیگ قرآنی، تیم‌های ۹ نفره منتخب شهرستان‌ها و مناطق حضور خواهند داشت. این رویداد در سال جاری در سطح استانی برگزار می‌شود و در سال دوم به سطح منطقه‌ای و در سال سوم به سطح کشوری گسترش می‌یابد.

وی در پایان از اجرای طرح پژوهشی برای بررسی میزان تحقق اهداف ۹گانه سند راهبردی توسعه آموزش عمومی قرآن در میان دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل دوره متوسطه استان خبر داد و تأکید کرد: بهره‌گیری از نتایج این پژوهش، به ارتقای کیفیت برنامه‌های آموزشی و تقویت اثربخشی فعالیت‌های قرآنی در مدارس کمک خواهد کرد.

این نشست با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربیات و تبیین نقشه راه قرآنی استان، زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه آموزش‌های قرآنی در مدارس را فراهم کرد.