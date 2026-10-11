به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی پروانه عصر یکشنبه در جریان بازدید از یک واحد تولیدی در دشتستان اظهار کرد: حمایت از واحدهای فعال بخش تعاون با هدف پایداری فعالیت، تأمین نقدینگی و صیانت از خطوط تولید در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، افزود: در همین راستا، ۱۵ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک توسعه تعاون استان بوشهر به این واحد پرداخت شده که نقش مؤثری در تثبیت اشتغال ۳۰ نفر از کارکنان آن داشته است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به جایگاه تعاونی‌های فعال در اقتصاد مردمی تصریح کرد: حمایت هدفمند مالی از واحدهای توانمند، از اولویت‌های نظارتی و تسهیلاتی این اداره کل است و این روند با همکاری شبکه بانکی استمرار خواهد داشت.

پروانه خاطرنشان کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز تعاونی‌ها می‌تواند به حفظ ظرفیت تولید، پایداری فعالیت اقتصادی و تقویت اشتغال در استان کمک کند.